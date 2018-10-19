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Trafikte öncelik yayaların

Trafikte yayalara öncelik tanımayan sürücülere 488 lira para cezası kesilecek. İçişleri Bakanı Soylu, bu konuda kararlılık mesajı verdi.

Haber Merkezi | 19.10.2018 - 10:55..
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Trafikte öncelik yayaların

TBMM Genel Kurulu'nda; trafik cezalarını artıran, uyuşturucuyla mücadeleye yönelik önlemleri içeren, yabancıların Türkiye'de iş ve işlemlerini kolaylaştıran düzenlemelerin de yer aldığı Karayolları Trafik Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapan Kanun Teklifi kabul edildi.

HIZ VE UZAKLIK YÜKÜMLÜLÜĞÜ

Böylece; yayaların, geçişlerde araçların hız ve uzaklığını göz önünde bulundurma yükümlülüğü kaldırıldı.

KAVŞAK GİRİŞ VE ÇIKIŞLARI DA DAHİL

Sürücülere, durarak yayalara ilk geçiş hakkı verme zorunluluğu getirildi.

Sürücüler, yaya veya okul geçitlerinin yanı sıra kavşak giriş ve çıkışlarında da yavaşlayacak.

488 LİRA PARA CEZASI

Uymayan sürücülere uygulanan para cezası 235 liradan 488 liraya çıkarılacak.

TRAFİKTE DEVRİM

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, değişikliğin trafikte devrim niteliği taşıdığını söyledi.

Bakan Soylu, yaya öncelikli trafiğin önemine dikkat çekerek polislere gerekenin yapılması konusunda talimat verdi.

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