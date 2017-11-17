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Trafikte oyuncak araba tehlikesi

Şile otoyolunda otomobilin içindeki kişiler, uzaktan kumandalı arabayla oynayarak trafikte tehlikeye yol açtı.

17.11.2017 - 19:08
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Şile otoyolu Çamlıca mevkisi Vecdi Diker tüneli çıkışında, bir otomobilde bulunan iki kişinin, otoyola bıraktıkları oyuncak arabayı uzaktan kumandayla yönlendirmesi, kameraya yansıdı.

OYUNCAK ARABA TRAFİĞİN ORTASINDA

Trafiğin yoğun olduğu saatte otoyola bırakılan oyuncak arabaya tur attırılması, zaman zaman tehlikeye yol açtı.

Trafikte oyuncak araba tehlikesi

Sürücünün de bu anları cep telefonu ile kaydetmeye çalışması dikkati çekti. Bir süre trafikte bu şekilde ilerleyen sürücü ve yanındaki kişi, daha sonra oyuncak arabayı durdurarak bagaja koydu.

Trafikte oyuncak araba tehlikesi VİDEO

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