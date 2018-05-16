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Trafikte pes dedirten görüntü: Meyve tabağı ve tespih

Erzurum'da otomobille seyir halindeyken ayağıyla direksiyonu kontrol edip, elinde tespihle poz veren sürücü tepki çekti. "Mizah amaçlı çektim" dedi.

İHA | 16.05.2018 - 18:30..
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Trafikte çekilen görüntüyü görenler gözlerine inanamadı. Yanında kocaman meyve tabağı, elinde tespih olan Kadir E. isimli şoför direksiyonu ise ayağı ile kontrol etti. Görüntüyü izleyenler tepki gösterirken Kadir E. videoyu mizah amaçlı çektiğini söyledi.

"MİZAH AMAÇLI ÇEKTİM"

Sosyal medyada fenomen olmak için mizansen, değişik videolar çekip paylaştığını kaydeden Kadir E., "O videoyu havaalanı yolunda bir cepte çektim. Mizah amaçlı. Sosyal medyada, instagram’da belirli bir kitlem var. Bu sebepten benzer videolar paylaşıyorum. Bunu haberlerde çok farklı lanse ettiler. Benim amacım mizah olsun trafiği tehlikeye atacak bir harekette bulunduğumu düşünmüyorum" diye konuştu.

Trafikte pes dedirten görüntü VİDEO

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