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Trafikte sıkı denetim dönemi

Helikopterle havadan denetimlerine devam eden ekipler, emniyet kemeri takmayan sürücülere ceza yazıyor.

AA | 20.10.2018 - 12:32..
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Trafikte sıkı denetim dönemi

İçişleri Bakanlığının trafik kazalarını önlemek amacıyla başlattığı 100 günlük eylem planı kapsamında helikopterle yapılan denetimler aralıksız devam ediyor.

Bu doğrultuda, polis ekipleri, kentlerde trafiğin yoğun olduğu bölgelerde denetimleri helikopterle gerçekleştiriyor.

Polis helikopterleri, sadece trafik denetimi ve kontrollerinde değil, toplumsal olaylar ve gösterilerin izlenmesi, terör, narkotik suçlar ve kaçakçılıkla mücadele, suç işlemesi muhtemel kişilerin takibinde de yer birimleriyle eş zamanlı görev yapıyor.

KURAL İHLALLERİNE ANINDA CEZA

AA ekibi, emniyet birimlerinin helikopterle havadan yürüttükleri denetimleri görüntüledi.

Kontrollerde kural ihlalinde bulunan sürücüler tespit edilerek cezai işlem uygulandı.

Trafikte sıkı denetim dönemi

HAVADAN EMNİYET KEMERİ CEZASI

Ankara-Konya yolunda emniyet kemeri takmadığı belirlenen bir sürücü, polis helikopterinin kameralarına takıldı.

Kural ihlali yapan sürücüyü havadan tespit eden ekipler, emniyet kemeri takmadığı için şoföre ceza yazdı.

Polisin havadan trafik denetimleri VİDEO

Trafikte sıkı denetim dönemi

DENETİMLER DEVAM EDECEK

AA muhabirinin emniyet yetkililerinden aldığı bilgiye göre, İçişleri Bakanlığının 100 günlük eylem planında yer alan "önceki yılın aynı dönemine göre denetimlerin yüzde 2 artırılarak ölümlü ve yaralamalı trafik kazalarının yüzde 2 azaltılması" hedefinin gerçekleştirilmesi için kontroller artarak devam edecek.

Denetimlerle otoyol ve şehirler arası karayollarında, sağ şerit veya bankette uygunsuz durumda bekleme, ağır taşıtların uygunsuz şerit kullanımı, tehlikeli şerit değiştirme, hatalı sollama, hız sınırını aşma, yakın takip ve karayolunda zorunlu haller dışında duraklama ya da park gibi ihlallerin önlenmesi başta olmak üzere ana arterlerde trafiği aksatacak durum ve ihlallere daha hızlı müdahale edilecek.

Trafikte sıkı denetim dönemi

Trafikte sıkı denetim dönemi

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