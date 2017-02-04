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Trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse ateş açtı: 1 yaralı

Gaziantep'te trafikte şoförüyle tartıştığı halk otobüsüne av tüfeğiyle ateş açan otomobil sürücüsü, yolculardan 1 kişiyi bacağından yaraladı

04.02.2017 - 23:56
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Hoşgör Mahallesi'nde Henüz kimliği belirlenemeyen bir otomobil sürücüsüyle 27 H 0412 plakalı halk otobüsünün şoförü arasında trafikte yol verme nedeniyle tartışma çıktı. Tartışma, sırasında otomobil sürücüsü, aracından aldığı av tüfeğiyle halk otobüsüne doğru ateş açıp kaçtı. Tüfekten çıkan saçmaların bacağına isabet ettiği yolculardan Hakan Oğan yaralandı. Oğan, yolculuk ettiği otobüsle Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Polis, şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı.


Trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse ateş açtı: 1 yaralı

Trafikte şoförüyle tartıştığı otobüse ateş açtı: 1 yaralı

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