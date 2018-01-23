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Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı

Ankara'da Fatma D. isimli kadın, trafikte tartıştığı ve kendisini emniyet müdürü olarak tanıtıp tehdit eden bir kişiden şüphelenerek polise başvuru yapınca gerçek ortaya çıktı.

AA | 23.01.2018 - 10:22..
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Ankara'da yaşanan olayda, aracıyla seyir halinde olan Fatma D, trafikte bir başka aracın sürücüsüyle tartışmaya başladı.

Aracından elinde telsizle inerek kendisini emniyet müdürü olarak tanıtan Ayhan G, polis kimliği göstererek kadın sürücüyü tehdit etti.

KİMLİKTEN ŞÜPHELENDİ

Gösterilen kimliğin sahte olduğundan şüphelenen sürücü, Ayhan G'nin aracının plakasını alıp Karşıyaka Polis Merkezi Amirliğine şikayette bulundu.

Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı

Fatma D'nin şikayeti üzerine karakola davet edilen Ayhan G, telefonda polis ekiplerine, kendisini emniyet müdürü olarak tanıtarak kadın sürücüyü affettiğini, şikayetçi olmayacağını, daha sonra karakola geleceğini söyledi.

22 SUÇ KAYDI ÇIKTI

Yapılan araştırmada Ayhan G'nin emniyet müdürü olmadığı, dolandırıcılık, başkalarına ait kimlik veya kimlik bilgisi kullanma, hırsızlık gibi suçlardan 22 kaydının bulunduğu, "dolandırıcılık", "yetkisi olmadığı halde resmi sıfat takınarak hırsızlık", "kamu görevlileri ile ilişkisi olduğundan bahisle bir işin gördürüleceği vaadiyle dolandırıcılık", "kamu kurum ve kuruluşları vb. tüzel kişilikleri araç olarak kullanmak suretiyle dolandırıcılık", "hükümlü veya tutuklunun kaçması" gibi suçlardan arandığı ortaya çıktı.

Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı

GÖZALTINA ALINDI

Zanlının adresini belirleyen polis ekipleri, evin çevresinde önlem aldı. Bir süre sonra oturduğu binanın önüne gelen zanlı gözaltına alındı.

Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı

Ayhan G'nin evinde ve aracında yapılan aramalarda 3 gram eroin, sahte polis ve savcı kimlikleri, kuru sıkı tabanca, emniyet müdürü elbisesi ve savcı cübbesi ile çekilmiş fotoğraflar, polis telsizi, hukuk kitapları ve savcı cübbesi ele geçirildi.

Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı

Trafikte tartıştığı sahte polisi yakalattı

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