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Trafikte yol verme kavgası

Kartal'da yol verme tartışmasında darbedilmekten korkan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı kişiyi metrelerce havaya savurdu.

DHA | 19.06.2018 - 17:38..
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Kartal Sahil yolunda taksi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.

Taksidekiler tartıştıkları aracın yolunu kesti. Taksidekiler inerek diğer araca doğru yöneldi.

SÜRÜCÜ KAÇTI

Bu sırada darbedilmekten korkan sürücü gaza bastı. Taksiden inen bir kişi, hızla kaçmaya çalışan sürücünün çarpması sonucu metrelerce savruldu.

Yaralanan kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişi kendisine çarparak kaçan sürücüden şikayetçi oldu.

Kartal'da trafikte dehşet anları VİDEO

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