1 Bakan Bak Türk bayrağını asan çocuklarla maç yaptı Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Şırnak'ın Ayvalık köyünde buldukları Türk bayrağını kendi imkanlarıyla diktikleri direğe asarak dalgalandıran çocuklarla futbol maçı yaptı.

2 Doğu Perinçek gazetecileri evinde ağırladı Vatan Partisi Genel Başkanı Doğu Perinçek, gazetecileri evinde ağırlayarak mal varlığını açıkladı, kısır ikram etti.

3 İngiltere Gazprom'un mal varlığına el koydu İngiltere, Rus şirketi Gazprom'un ülkedeki mal varlığına el koydu.

4 Trafikte yol verme kavgası Kartal'da yol verme tartışmasında darbedilmekten korkan sürücü, kaçmaya çalıştığı sırada çarptığı kişiyi metrelerce havaya savurdu.

5 İmar barışı nedir İmar mevzuatına veya ruhsata aykırı yapılara verilen kayıt belgesidir.

6 Bozuk ATM'yi fareler bastı Hindistan'da çalışmayan bir ATM'nin tamir edilmek üzere açılması üzerine içerisinde bulunan yaklaşık 9 milyon TL'lik paranın fareler tarafından yenildiği ortaya çıktı.