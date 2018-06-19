Trafikte yol verme kavgası

Kartal Sahil yolunda taksi ile otomobil sürücüsü arasında yol verme meselesi yüzünden tartışma çıktı.
Taksidekiler tartıştıkları aracın yolunu kesti. Taksidekiler inerek diğer araca doğru yöneldi.
SÜRÜCÜ KAÇTI
Bu sırada darbedilmekten korkan sürücü gaza bastı. Taksiden inen bir kişi, hızla kaçmaya çalışan sürücünün çarpması sonucu metrelerce savruldu.
Yaralanan kişi çağrılan ambulansla hastaneye kaldırıldı. Yaralı kişi kendisine çarparak kaçan sürücüden şikayetçi oldu.
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