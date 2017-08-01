taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
107.531
USD
3,5152
EURO
4,1580
ALTIN
143,53
PETR
52,7500

Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı

Bursa'da trafikte yol verme konusunda çıkan tartışmada Mehmet M.'ye ait otomobile ateş açan Mesut A., yakalandı.

01.08.2017 - 10:15
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 16 GZ 582 plakalı otomobili kullanan Mesut A., ile 16 STL 65 plakalı otomobili kullanan Mehmet M., trafikte yol verme konusunda tartıştı.

2 EL ATEŞ ETTİ

Otomobili ile yol vermediğini öne sürdüğü Mehmet  M.'nin yanına yaklaşan Mesut A., torpidodan çıkarttığı tabanca ile  2 el ateş ederek kaçtı.

Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı

KOVALAMACA YAŞANDI

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri kaçan Mesut A.’yı kovalamaca sonucu yakaladı.

UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mesut A.'nın otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca, 25 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 cep telefonu ve çok sayıda dolu fişek buldu. Gözaltına alınan Mesut A.’nın sorgusu sürüyor.

Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı

Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı

Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı

İlginizi Çekebilir
Akaryakıt istasyonunda pompacı 71 yaşındaki adamı öldürdü
Adapazarı'nda çıkan kavgada yumruk darbesiyle yere düşerek başını çarpan 71 yaşındaki İbrahim Tekin yaşamını yitirdi.
İzmir'de bıçaklı kavga: 1'i ağır 4 yaralı
İzmir Konak'ta iki grup arasında çıkan kavgada 4 kişi yaralandı, 17 yaşındaki yaralının ise hayati tehlikesi devam ediyor.
Likya Yolu'nda kaybolan gençleri UMKE buldu
Fethiye'deki tarihi Likya Yolu'nda yürüyüş yaparken kaybolan 3 genci UMKE ekipleri kurtardı.
İstediği kişiyle evlendirilmeyen genç kız otomobilden atladı
Konya'da bir genç kız, ailesinin istediği kişiyle evlenmesine izin vermeyince otomobilden atladı, ağır yaralandı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

ABD Türkiye'nin alacağı S-400'lerden rahatsız

178
Çağla Şıkel fiziğiyle dikkat çekiyor

Çağla Şıkel fiziğiyle dikkat çekiyor

61
İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

İsrail'de Türkiye karşıtı propagandalar

108
Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

Özkan'ın savcılığa verdiği flash diskte FETÖ bilgileri

33
Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

Sıla konserinden rektör aracına haciz çıktı

25
ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

ABD'den PKK'ya 900 TIR askeri sevkiyat

129
CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları

CHP'nin Adalet Kurultayı'nın detayları

212
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM