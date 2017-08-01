Trafikte yol vermemekle suçladı, aracına ateş açtı

Olay, merkez Osmangazi İlçesi Emek Mahallesi'nde meydana geldi. 16 GZ 582 plakalı otomobili kullanan Mesut A., ile 16 STL 65 plakalı otomobili kullanan Mehmet M., trafikte yol verme konusunda tartıştı.

2 EL ATEŞ ETTİ

Otomobili ile yol vermediğini öne sürdüğü Mehmet M.'nin yanına yaklaşan Mesut A., torpidodan çıkarttığı tabanca ile 2 el ateş ederek kaçtı.

KOVALAMACA YAŞANDI

Osmangazi Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma ekipleri kaçan Mesut A.’yı kovalamaca sonucu yakaladı.

UYUŞTURUCU ÇEŞİTLERİ VE SİLAHLAR ELE GEÇİRİLDİ

Polis, hakkında 10 yıl kesinleşmiş hapis cezası olan Mesut A.'nın otomobilinde ruhsatsız 2 tabanca, 25 gram metamfetamin, 5 gram bonzai, 5 cep telefonu ve çok sayıda dolu fişek buldu. Gözaltına alınan Mesut A.’nın sorgusu sürüyor.





