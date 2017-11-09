Trafikteki araç sayısı dokuz ayda 850 bin arttı

Türkiye İstatistik Kurumu'nun (TÜİK) Motorlu Kara Taşıtları Eylül verilerine göre, Türkiye'de trafiğe kayıtlı araç sayısı Ocak-Eylül döneminde, 2016 yılı sonuna göre 850 bin 33 artarak 21 milyon 940 bin 757 oldu.

TÜİK verilerine göre, yılın ilk dokuz aylık döneminde trafiğe 924 bin 345 araç kayıt yaptırırken 74 bin 12 adet taşıtın kaydı silindi.





YÜZDE 54'ÜNÜ OTOMOBİL OLUŞTURUYOR

Verilere göre, Eylül ayında, trafiğe kayıtlı araçların yüzde 54’ünü otomobil, yüzde 16.4’ünü kamyonet, yüzde 14.1’ini motosiklet, yüzde 8.3’ünü traktör, yüzde 3.8’ini kamyon, yüzde 2.2’sini minibüs, yüzde 1.00’ını otobüs ve yüzde 0.2’sini özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan 86 bin 497 taşıtın, yüzde 52.8’ini otomobil, yüzde 19.2’sini motorsiklet, yüzde 15.1’ini kamyonet, yüzde 7.2’sini traktör ve yüzde 5.7’sini minibüs, oyobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.





YÜZDE 7.5 ARTIŞ

Eylül ayında trafiğe kaydı yapılan araç sayısı, Ağustos ayında trafiğe kaydedilen 107 bin 837 araca göre yüzde 19.8 azaldı. Bu azalış otomobilde yüzde 27.8, minibüste yüzde 2.2, kamyonette yüzde 25.8, kamyonda yüzde 13.2, motosiklette yüzde 6.1 olarak gerçekleşti. Otobüste yüzde 21, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 112.7, traktörde ise yüzde 35.9 artış oldu.

Eylül ayında geçen yılın aynı ayına göre trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısında yüzde 7.5 artış gerçekleşti. Bu artış minibüste yüzde 4.1, otobüste yüzde 44.7, kamyonda yüzde 22.9, motosiklette yüzde 44.5, özel amaçlı taşıtlarda yüzde 101.8, traktörde yüzde 22.4 olarak gerçekleşti. Otomobilde yüzde 0.6, kamyonette ise yüzde 7.1 azalış oldu.

Devri yapılan 580 bin 566 aracın, yüzde 68.2’ini otomobil, yüzde 16’sını kamyonet, yüzde 5.7’sini motosiklet, yüzde 3.8’ini ise traktör oluşturdu. Eylül ayında devri yapılan taşıtların yüzde 6.3’ünü ise minibüs, otobüs, kamyon ve özel amaçlı taşıtlar oluşturdu.

OTOMOBİLLERİN YÜZDE 38.6'SI LPG'Lİ

Eylül ayı sonu itibarıyla trafiğe kayıtlı 11 milyon 846 bin 85 adet otomobilin yüzde 38.6’sı LPG, yüzde 34.9’u dizel, yüzde 26.1’i benzin yakıtlıyken, yüzde 0.4’ü belirsiz olarak kayıtlara geçti.

Ocak-Eylül döneminde trafiğe kaydı yapılan 540 bin 454 adet otomobilin yüzde 59.6'sı beyaz, yüzde 17.6’sı gri, yüzde 7.5’i siyah ve yüzde 5.7’si kırmızı iken yüzde 9,6’sı diğer renklerden oluştu.