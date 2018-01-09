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Trafikteki kovalamaca yüzünden mendil satan 2 çocuk öldü

Konya'nın Meram İlçesinde, aralarında husumet bulunan kişiyle trafikte yaşanan kovalamaca sırasında 2 çocuğu aracıyla ezen sürücü, çocukları hiç görmediğini söyledi.

DHA | 09.01.2018 - 10:39..
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Konya'nın merkez Meram İlçesi Taşcami Uzunharmarlar caddesindeki kavşakta, 21 Ekim 2016 tarihinde akşam saatlerinde, aralarında geçmişe dayalı husumet bulunan ve trafikte karşılaşan Cumaali Çetin (37) yönetimindeki minibüsüyle, Atilla Mayda (42) yönetimindeki otomobili kovalamaya başladı.

OKUL HARÇLIKLARINI ÇIKARMAYA ÇALIŞIYORLARDI

Kovalamaca sırasında Mayda, kırmızı ışık yandığı için yavaşlamak istedi. Bu sırada arkadan gelen minibüs, hızla otomobile çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobil refüje çıkıp, Resul (10), İsmail (8) ve Yakup Çiçek (6) adlı okul harçlıklarını çıkartmak için ışıklı kavşakta mendil satan 3 kardeşi ezdi.

Trafikteki kovalamaca yüzünden mendil satan 2 çocuk öldü

2 ÇOCUK ÖLDÜ, 1'İ YARALANDI

Durumları ağır olan çocuklardan Yakup Çiçek kaza günü, Resul Çiçek de 1 gün sonra tedavi gördükleri hastanede öldü. İsmail Çiçek de tedavisi tamamlandıktan sonra taburcu oldu.

Trafikteki kovalamaca yüzünden mendil satan 2 çocuk öldü

İKİ SÜRÜCÜ DE TUTUKLANDI

Kazadan sonra sürücüler; Atilla Mayda ve Cumaali Çetin gözaltına alındı. İki sürücü, polisteki ifadesinde aralarında husumet bulunduğunu trafikte karşılaşınca başlayan kovalamaca esnasında kazanın meydana geldiğini söyledi. Sürücüler, sevk edildikleri mahkeme tarafından tutuklandı.

Trafikteki kovalamaca yüzünden mendil satan 2 çocuk öldü

"BEN ÇOCUKLARI HİÇ GÖRMEDİM"

Konya'daki 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesi'nde 'taksirle ölüme neden olma' suçundan yargılanan sürücüler Mayda ve Çetin, 6'ncı kez hakim karşısına çıktı. Sanık sürücülerden Atilla Mayda, savunmasında çocukları görmediğini belirterek, "Cumaali beni kovalamaya başladı. Işıklara geldiğimizde yavaşlamak istedim. Ancak, Cumaali arkadan bana çarptı.  Arabayla refüje çıktım. Kapı sıkıştığı için arabadan inemedim. Daha sonra  çevredekiler gelip arabayı kaldırıp refüjden indirdi. Ben çocukları hiç görmedim. Arabayı yaklaşık 100 metre ileriye park edip, polise kaza yaptığımı söyledim. Polis kazada ölenler olduğunu söyledi. Çok şaşırdım." dedi.

"KAÇMAK İÇİN UĞRAŞIYORDU"

Atilla Mayda'nın kaza ardından bölgeden ayrılmaya çalıştığını öne süren Cumaali Çetin ise "Aracın altında çocuklar var." diye bağırarak Mayda'yı uyardığını söyledi. Çetin, şöyle konuştu:
"Ben ilk kaza anında Atilla'nın çocuklara vurup- vurmadığını görmedim. Aracı kaldırmaya çalışıyordum. Ancak Atilla aracı kaçırmaya çalışıyordu. Atilla'ya 'Aracın altında çocuklar var' diye bağırdım. Buna rağmen araçtan inmedi. Kaçmak için uğraşıyordu. Araçtan insin diye Atilla'nın camına vuruyordum. Oradaki vatandaşlar aracı kaldırıp, çocukları altından çıkarmaya çalışıyordu."

DURUŞMA ERTELENDİ

Mahkeme, dosyadaki eksiklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

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