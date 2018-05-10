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Trake solunumu nedir

Eklem bacaklıların solunum yaptığı organ ve solunum türlerine trake solunumu denir.

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Fen bilgisi ve biyoloji derslerinden aşina olduğumuz trake solunumu, eklem bacaklı hayvanların solunum türüne verilen isimdir. Trake, eklem bacaklı canlılarda bulunmayan ciğer görevini üstlenerek tıpkı bir insan gibi solunum yapmasını sağlar.

Trake solunumu nedir

TRAKE'NİN ÇALIŞMASI

Trake solunumu, solunum türüne verilen isim olup, trake de solunum yapılan organdır. Eklem bacaklılarda trakeler yardımıyla yapılan hava solunumu, hücrelere trake yardımıyla oksijen taşınmasından geçer.

Özellikle  böcekler gibi eklem bacaklıların solunum türü olan trake, hayvanların damarlarıyla uyumlu olarak çalışıp, oksijenin taşınmasına yardımcı olur.

Trake solunumu nedir

TRAKE TÜRLERİ

İki çeşit olan trakeler, kitap ve boru olmak üzere birbirinden ayrılır. Kese şeklinde bulunan kitap trakeler, eklem bacaklıların vücudunda sıralı vaziyette görünür. Boru şeklinde olan trake ise hayvanın vücudunda dz ve yuvarlak bir yapıya sahiptir.

Her ikisinde de dolaşım sisteminin bir parçası olurken, karbondioksitin vücut dışına atılmasını sağlar.

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