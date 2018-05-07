taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
101.388
USD
4,2696
EURO
5,0835
ALTIN
180,07
PETR
75,6700

Traktör gösterisi kötü bitti İZLE

Mersin Tarsus'ta traktörle şov yapan biri, traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü.

İHA | 07.05.2018 - 15:41..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Traktör gösterisi kötü bitti İZLE

Davullu-zurnalı etkinlikte kalabalığın ortasında 1940'lı yıllara ait traktörü ile gösteri yapan İsmail Yalçın, daire çizdiği sırada kontrolden çıkan traktörün devrilmesi sonucu ölümden döndü.

ARAÇ DEVRİLDİ

Devrilen traktörün altında kalmaktan son anda kurtulan sürücü, çevredeki vatandaşların da yardımı ile ayağa kalkarken, araçtan dumanlar yükseldi.

Traktör gösterisi canından ediyordu VİDEO

Traktör gösterisi kötü bitti İZLE

TEDAVİYE ALINDI

Traktör tamircisi İsmail Yalçın, kazayı küçük sıyrıklarla atlatırken, devrilen traktör çevredekilerin de yardımı ile kaldırıldı. Yalçın, kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Traktör gösterisi kötü bitti İZLE

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
İlginizi Çekebilir
Uyuşturucu tacirlerine operasyon: 59 gözaltı
Bursa İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bursa ve Yalova'da uyuşturucu satıcılığı yaptıkları belirlenen bazı adreslere şafak vakti operasyon düzenledi.
Atatürk karikatürleri görücüye çıktı
Konak Belediyesi Neşe ve Karikatür Müzesi’nde açılan sergide Atatürk’ün şimdiye kadar hiçbir yerde sergilenmemiş karikatürleri görücüye çıktı.
Cezaevleri hırsızlarla dolu
Ceza İnfaz Kurumlarında en çok hırsızlık hükümlüleri bulunuyor.
11 ilde FETÖ operasyonu: 14 gözaltı
Mahrem imamlarla ankesörlü telefonlar aracılığıyla irtibat kurdukları tespit edilen 13'ü asker 14 kişi gözaltına alındı.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

AK Parti'nin yaptırdığı anketin sonuçları

477
Merkez Bankası'ndan dolara hamle

Merkez Bankası'ndan dolara hamle

279
Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

Fransa Trump'ın skandal hareketine sert çıktı

46
Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

Son 2 hafta kala ikili ve üçlü averaj hesabı

50
Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

Rusya Türkiye için S-400 üretimini hızlandırdı

87
TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

TFF'nin Fatih Terim'e ödeyeceği tazminat

872
İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

İngiliz Times'ın favorisi Erdoğan

224
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM