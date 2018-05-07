Traktör gösterisi kötü bitti İZLE

İnce: Ayetel Kürsi'yi en çabuk ben ezberledim

1 İmzayla cumhurbaşkanı adayı olmak isteyenlerde son durum 100 bin imza toplayarak cumhurbaşkanı adayı olmak isteyen isimler arasında Meral Akşener 226 bin imzayla ilk sırada yer alırken, Karamollaoğlu 146 bin, Perinçek ise 60 bin imza toplayabildi.

2 Katar'dan Gazze'ye acil yardım Katar, abluka altındaki Gazze Şeridi'ne 13,7 milyon dolarlık insani acil yardım yapacağını açıkladı.

3 Yenikapı - Halkalı arası ulaşım 39 dakikaya inecek İstanbul'da Üsküdar-Ümraniye sürücüsüz metro hattının ardından Yenikapı-Halkalı metrosu da bu teknolojiye sahip olacak.

4 İsmet Yılmaz'dan sözleşmeli öğretmen açıklaması Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, sözleşmeli ve kadrolu öğretmen arasında herhangi bir fark olmadığını söyledi.

5 2018'in en çok satan akıllı telefonları belli oldu 2018 yılının ilk 3 ayında en çok satan telefonlar belli oldu. İşte içinde bulunduğumuzun yılın en çok satan akıllı telefonları ve kullanıcılarına sundukları özellikler...

6 Irak seçimleri için Türkiye'de oy kullanımı Irak'ta 12 Mayıs tarihinde gerçekleştirilecek olan seçimlere için Türkiye'de yaşayan Iraklılar da oy kullanabilecek. Buna göre 10-11 Mayıs tarihlerinde seçmenler belli kentlerde oy kullanacak.