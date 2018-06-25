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Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

Sakarya’nın Hendek ilçesinde traktör ile otomobilin çarpışması neticesi meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

İHA | 25.06.2018 - 13:15..
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Kaza, Hendek ilçesinde bulunan 2. Organize Sanayi Bölgesi içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sanayi bölgesi içerisinde seyir halinde olan otomobil ile  traktör çarpıştı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

POLİS İNCELEME BAŞLATTI

Çarpışmanın etkisiyle her iki araç sürücüsü de yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince yaralı sürücüler Emre A. (23) ve Rahmi A. (48) Hendek İlçe Devlet Hastanesi’ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Her iki araçta da büyük çapta maddi hasarın meydana geldiği kazayla ilgili polis ekipleri inceleme başlattı.

Traktör ile otomobil çarpıştı: 2 yaralı

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