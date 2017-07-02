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Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

Çanakkale Bayramiç'de traktör kazasında hayatını kaybeden çiftin oğullarının da 14 yıl önce aynı şekilde hayatını kaybettiği öğrenildi.

02.07.2017 - 13:27
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Kaza bugün saat 10.30 sıralarında Çatalçam Köyü Rampaları'nda meydana geldi. Palamutoba Köyü'nden Bayramiç yönüne giden 77 yaşındaki Nasıf Türker, kullandığı arkasında römork takılı 17 DU 630 plakalı traktörün direksiyon kontrolünü yitirdi. Kontrolden çıkan traktör şarampole devrildi. Traktörün altında kalan Nasıf Türker ile 74 yaşındaki eşi Şefike Türker olay yerinde yaşamını yitirirken, 22 yaşındaki üniversite öğrencisi torunları Şerife Türker ise yaralandı.

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

2 ÖLÜ, 1 AĞIR YARALI

Vinç yardımıyla kaldırılan traktörün altından kurtarılan Şerife Türker, 112 Acil Servis ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi'ne kaldırılıp, tedaviye alındı. Durumu ağır olan genç kız, daha sonra Çanakkale Devlet Hastanesi'ne sevk edildi. Türker çiftinin cesetleri savcı jandarmanın olay yerindeki incelemelerinin ardından Bayramiç Devlet Hastanesi Morgu'na götürüldü. Jandarma, kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

OĞULLARI İLE KADERLERİ AYNI OLDU

Öte yandan Nasıf ve Şefike Türker çiftinin oğulları Sezai Türker'in de 14 yıl önce aynı traktör ile Palamutoba Köyü'nde kaza yaparak yaşamını yitirdiği ortaya çıktı.

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

Traktör kazasında ölen çiftin oğulları da aynı şekilde ölmüş

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