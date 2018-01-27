Traktörden kaçarken tıra çarptı

30 yaşındaki Tansu A.'nın kullandığı tır, 50 yaşındaki Erdal D.'nin odun yüklü traktörünü iddiaya göre üzerinde ışık olmadığı için fark edemedi. Tansu A. son anda manevrasıyla ilk kazayı önlendi ancak bu kez de karşıdan gelen tıra çarptı.

3 KİŞİ YARALANDI

Kaza sonucu traktör sürücüsü Erdal D., tır sürücüsü Tansu A. ve diğer tır sürücüsü Şaban A. yaralandı. Olay yerine sevk edilen 112 Acil Servis ve itfaiye ekiplerinin tarafından hurdaya dönen araçlardan çıkarılan yaralı sürücüler ambulanslarla Çerkezköy Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Kazanın ardından trafiğe kapanan yol olay yerine gelen jandarma ve trafik ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sonrası kontrollü olarak tek yönden trafiğe açıldı. Kazaya karışan araçların vinç yardımıyla olay yerinden kaldırılma işlemleri devam ederken, kaza ile ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.



