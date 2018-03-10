Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti

Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Çimenli Mahallesinde meydana gelen olayda, arazisinin bir bölümünü sera yapan Abüzer Ş. (22), traktörle toprağı sürmeye başladı.
Oyuncak arabasıyla civarda oynayan kuzeni Hasan Ali Ş. de (2) bir süre tarlada oynayıp uyuyakaldı.
KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ
Abüzer Ş., tarlayı sürmeye devam ederken onu görmeyerek, küçük çocuğun üzerinden geçti. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen Abüzer Ş.’yi uyardı.
Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Adana Devlet Hastanesine getirilen çocuk hayatını kaybetti.
Jandarma ise Abüzer Ş.’yi gözaltına aldı. Hasan Ali’nin öldüğü duyan yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.