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Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti

Adana’da bir kişi traktörle, tarlada uyuyakalan 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçerek ölümüne neden oldu.

İHA | 10.03.2018 - 09:44..
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Adana'nın Karataş ilçesine bağlı Çimenli Mahallesinde meydana gelen olayda, arazisinin bir bölümünü sera yapan Abüzer Ş. (22), traktörle toprağı sürmeye başladı.

Oyuncak arabasıyla civarda oynayan kuzeni Hasan Ali Ş. de (2) bir süre tarlada oynayıp uyuyakaldı.

KÜÇÜK ÇOCUĞUN ÜZERİNDEN GEÇTİ

Abüzer Ş., tarlayı sürmeye devam ederken onu görmeyerek, küçük çocuğun üzerinden geçti. Bu durumu gören çevredeki vatandaşlar hemen Abüzer Ş.’yi uyardı.

Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti

Vatandaşların çağırdığı ambulans ile Adana Devlet Hastanesine getirilen çocuk hayatını kaybetti.

Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti

Jandarma ise Abüzer Ş.’yi gözaltına aldı. Hasan Ali’nin öldüğü duyan yakınları ise hastane bahçesinde sinir krizi geçirdi.  Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti

Traktörle 2 yaşındaki kuzeninin üzerinden geçti

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