Traktörün altında can verdi

İzmir’in Ödemiş ilçesinde direksiyon hakimiyetini kaybeden traktör sürücüsü, şarampole yuvarlanan traktörünün altında kalarak hayatını kaybetti.
HAKİMİYETİ KAYBEDİNCE YUVARLANDI
Kaza, sabah saat 10.00’da meydana geldi. Eski imam Hüseyin Dağlı (63) Ödemiş’e bağlı Çamyayla Mahallesi’nden evine döndüğü sırada kullandığ traktörün direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan traktör, 5 metrelik şarampole yuvarlandı.
TRAKTÖRÜN ALTINDA KALARAK CAN VERDİ
Yaşlı adam devrilen traktörün altında kaldı. Kazayı gören vatandaşlar 112 sağlık ve AKS ekipleriyle Ödemiş İlçe Jandarma Komutanlığına haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yapmış olduğu kontrollerde, sürücü Dağlı’nın hayatını kaybettiği öğrenildi.
SORUŞTURMA BAŞLATILDI
Kazayla ilgili inceleme başlatan ekipler, traktör çevresinde güvenlik şeridi çekerek savcıya bilgi verdi. Savcının olay yerindeki ön incelemesinin ardından Dağlı’nın cenazesi otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.