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Trakya'da nesli tükenmekte olan sığırlar korunmaya alındı

Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı, Trakya’da yerli olarak bilinen boz sığırları koruma altına aldı.

28.02.2017 - 09:44
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Yılda tanesini 550 TL destekleyen devlet, Trakya’da 200 boz ırk sığıra destekleme ödüyor. Zor doğa şartlarına uyum sağlayan, süt üretimi az, etinin lezzetli olduğu bilenen boz sığırların, ekonomik kazancının da yüksek olduğu ifade ediliyor. Boz sığırlar ismini boz renginden alıyor.

Trakya'da nesli tükenmekte olan sığırlar korunmaya alındı

BOZ SIĞIRLAR KORUMA ALTINDA

Boz ırk sığırların neslinin tükenmemesi için çalışmalara devam ettiklerini belirten Gıda, Tarım ve Hayvancılık Edirne İl Müdürü Orhan Sarı, "Keşan, Enez ve İpsala ilçelerimizde yetiştirilmekte olan tarihten bugüne boz ırk büyükbaş hayvanlarımız mevcut. Bu hayvanlar bakanlığımız tarafından koruma altındadırlar. Mevcut olarak 5 bin 600 tane boz ırk vardır ama bunların 675 tanesi saf ırktır. Anası da babası da boz ırktır 675 tanesinin. Diğerleri farklı ırklarla melezleştirilmiştir. Biz bu 675 tane boz ırkın 200 tanesine 550 TL destek devam etmektedir. Devamlı kontrollerimiz yapmaktayız.

Trakya'da nesli tükenmekte olan sığırlar korunmaya alındı

"BU IRKIN KAYBOLMASINI İSTEMİYORUZ"

Boz ırkın bir özelliği de hastalıklara karşı dayanıklı olmasıdır. Yaz kış doğal ortamda kendi doğumlarını kendileri yapmaktadır. Herhangi bir hastalıklarına şu ana kadar rastlanılmamıştır. Bölgelerinden dolayı yaban hayvanlarıyla mücadele etmektedirler. İçgüdüsel olarak kendilerini koruma özellikleri var. Bu ırkın kaybolmasını istemiyoruz" dedi.

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