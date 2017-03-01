taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
87.844
USD
3,6418
EURO
3,8408
ALTIN
145,66
PETR
56,4100

Trakyalı çiftçiler nitratlı gübre yasağına tepkili

Bomba yapımında kullanıldığı için yasaklanan nitratlı gübrenin kullanımına Trakyalı çiftçiler tepki gösterdi.

01.03.2017 - 10:45
  1. Haberler
  2. İç Haber

gübre

Türk Silahlı Kuvvetlerinin ve emniyet güçlerinin, terör örgütleri ile yapıkları mücadelede el yapımı patlayıcıların gübreyle gerçekleştirildiğinin tespit edilmesinin ardından, Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı tarafından 8 Haziran 2016 tarihinde nitratlı gübre çeşitlerinin satışı durdurulmuştu. Bakanlıktan yapılan açıklamalarda, ‘Amonyum nitrat’ olarak bilinen yüzde 33’lük gübrenin tarımsal amaçlı kullanılmasına kesinlikle izin verilmeyeceği ancak potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin satışı ve kullanılmasının önünün bazı tedbirler ile açıldığı bildirilmişti.

REÇETEYLE SATILIYOR

Edirne Ziraat Odası Meclis Başkanı Erdal Akgün, aynı zamanda bir üretici olduğunu hatırlatarak, "Yani tabi ki bu olayda bir mağduriyet ortaya çıkacak. 33’lük nitrat olarak kullandığımız buğday başağına en etkili olan gübre şu anda 26’lık nitrat olarak dağıtılacağı bilgisini aldık. Bu biraz çiftçi açısından çok zor bir olay" dedi.

"TRAKYA ÇİFTÇİSİ JANDARMADIR POLİSTİR"

Akgün, "Bence burada devlet bu kararı alırken, bölgesel uygulama yapmalıydı. Biz Edirne ve Trakya olarak ne kadar vatanına, milletine, bayrağına, devletine, askerine, polisine bağlı bir millet olduğumuz açıkça ortadadır. Biz hepimiz esasında bir jandarmayız, hepimiz bir polisiz. Çünkü her şeyin ötesinde vatanını milletini seven insanlarız. Devletimiz bir karar almış uymak zorundayız ama bu konuyla ilgili mutlaka ama mutlaka bölgesel uygulama yapılmalıydı. Özellikle Trakya gibi bölgeler bu işten muaf tutulmalıydı" ifadelerini kullandı.

"BOŞ ÇUVALLAR SAYILACAK"

Potasyum nitrat ve sodyum nitrat gübrelerinin tarla ve arazilerde kullanımı ile ilgili bilgi veren Akgün, "Çiftçileri, köy muhtarı ve azaları ile birlikte tarlaya giderken, kim giderse bilgi verilecek. Çok çuval gübreyle gittiği bildirilecek. Boş çuvallar sayılacak. Yani muhtarlık önderliğinde rapor tutularak, tarım il müdürlüğüne gönderilecek" dedi.

"BÖLGEMİZDE TERÖR OLAYLARI VE DESTEKÇİLERİ YOK"

Edirne merkeze bağlı Avarız Köyü Muhtarı Mesut Çakır, "Nitrat gübre kullanımı konusunda ben ve azalarım yetkili kılındı, tabi diğer yetkili personele yardımcı olarak. Ama genelde bu iş bizim üstümüze kalacak. Biz de köydeyiz sürekli. Ama bizim bölgemiz bu konuda biraz daha ari tutulması gerekir diye düşünüyoruz. Çünkü bölgemizde terör olayları yok, destekçileri yok. Bizim sıkıntımız çevre köylerde olup da kendi köyümüzde arazisi olanların takibi ve kontrolü olacak" diye konuştu.

Edirne merkeze bağlı Hacıumur Köyü Muhtarı Nuhfel Guksu, "Bizim bölgemizde bu durum fazla sıkıntı oluşturmayacak ancak bana göre en büyük görev vatandaşa düşüyor. O kendisini soyutlaması için muhakkak takip etmesi gerekiyor" şeklinde konuştu.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

Galatasaray'da krizler gün yüzüne çıkıyor

21
CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

CENTCOM komutanı Votel'den Türkiye'ye PYD eleştirisi

159
Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

Fransa'da Le Pen'in dokunulmazlığı kaldırıldı

61
Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

Selvi Bahçeli'ye cevap verdi: Şerefime laf söyletmem

94
Konyaaltı sahilini Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak

Konyaaltı sahilini Antalya Büyükşehir Belediyesi yapacak

4
İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

İrem Derici: Kadınlık oranım yüzde 99

42
Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

Trump ilk kez ABD Kongresine hitap etti

36
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM