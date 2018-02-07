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Tramvay yoluna giren araç faciadan son anda kurtuldu

Kocaeli’de tramvay yoluna giren ticari araç sürücüsü, hızla ilerleyen iki tramvayın arasında kalmaktan kıl payı kurtuldu. O anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

İHA | 07.02.2018 - 08:56..
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Kocaeli’nin İzmit ilçesi Akçaray Tramvay Hattı üzerinde meydana gelen olayda, tramvay yoluna giren hafif ticari araç sürücüsü, yanından geçtiği tramvaya aldırış etmeden aracıyla tramvay yolundan ilerlemeye çalıştı.

Hızlı bir şekilde ilerleyen otomobil sürücüsü, karşı yönden gelen tramvayı fark edince yan tarafından kendisiyle aynı yönde ilerleyen tramvayın önüne geçmeye çalıştı.

Tramvay yoluna giren araç faciadan son anda kurtuldu

Tramvay yoluna giren araç faciadan son anda kurtuldu

SÜRÜCÜ OLAY YERİNDEN KAÇTI

Aracı fark eden tramvay sürücülerinin yavaşlamasıyla kaza son anda önlenirken, otomobil sürücüsü hiçbir şey olmamış gibi olay yerinden kaçtı. O anlar tramvayın güvenlik kameralarına saniye saniye yansıdı.

Tramvay yoluna giren araç faciadan son anda kurtuldu

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