Tramvay yolunda namaz kılma tartışması yargıya taşınıyor

Geçtiğimiz yıl Karşıyaka'da aracını yol kenarına park eden minibüs sürücüsü Göksel Duran, tramvay hattında namaz kılmaya başlamış, oradan geçen tramvayın makinisti, namazın tamamlanmasını beklemişti.
TARTIŞMALARA NEDEN OLAN GÖRÜNTÜ
Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşarak İzmirli ve Karşıyakalı hoşgörüsüne vurgu yapmış, bazıları ise tramvaydaki vatandaşların mağdur edildiğini söylemişti.
Göksel Duran ise, İHA'ya verdiği bir röportajda namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söylemişti.
İzmirli makinist namaz kılan adamı bekledi VİDEO
DURAN'A SUÇ DUYURUSU YAPILDI
Yaşanan olayın üzerinden 1 yıl geçmişken bugün İstanbul'da bir vatandaş, Duran hakkında suç duyurusunda bulundu.
Suç duyurusunda bulunan vatandaş, provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek konunun araştırılmasını suç duyurusuna gerekçe olarak yazdı.