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Tramvay yolunda namaz kılma tartışması yargıya taşınıyor

İzmir'in Karşıyaka ilçesinde, tramvay hattının hemen yanında namaz kılarak sosyal medyanın gündemine oturan vatandaşa bir yıl sonra suç duyurusunda bulunuldu.

Haber Merkezi | 05.07.2018 - 13:36..
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Geçtiğimiz yıl Karşıyaka'da aracını yol kenarına park eden minibüs sürücüsü Göksel Duran, tramvay hattında namaz kılmaya başlamış, oradan geçen tramvayın makinisti, namazın tamamlanmasını beklemişti.

TARTIŞMALARA NEDEN OLAN GÖRÜNTÜ

Karşıyaka Belediye Başkanı Hüseyin Mutlu görüntüyü kendi sosyal medya hesabından paylaşarak İzmirli ve Karşıyakalı hoşgörüsüne vurgu yapmış, bazıları ise tramvaydaki vatandaşların mağdur edildiğini söylemişti.

Göksel Duran ise, İHA'ya verdiği bir röportajda namazını kazaya bırakmak istemediğini ve tramvayın geçeceğini düşündüğünü söylemişti.

İzmirli makinist namaz kılan adamı bekledi VİDEO

DURAN'A SUÇ DUYURUSU YAPILDI

Yaşanan olayın üzerinden 1 yıl geçmişken bugün İstanbul'da bir vatandaş, Duran hakkında suç duyurusunda bulundu.

Suç duyurusunda bulunan vatandaş, provokatif eylemlerin ortaya çıkabileceğini belirterek konunun araştırılmasını suç duyurusuna gerekçe olarak yazdı.

Tramvay yolunda namaz kılma tartışması yargıya taşınıyor

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