Tramvay yolunda namaz kılma tartışması yargıya taşınıyor

Gabar Dağı'nda İHA'ların tespit ettiği teröristlere yönelik yapılan operasyonda yaralı ele geçirilen bir teröristin yakalanma anı görüntülendi.

İngiliz Independent gazetesi, daha önce DEAŞ'la savaşıyor diye güzellemeler yaptığı YPG/PKK' için tam tersi ifadeler kullandı.

CHP Sözcüsü Bülent Tezcan, MYK toplantısı sonrası yaptığı açıklamada, "İki rakamı kıyaslamaya gerek yok, kurultay yok" diyerek yerel seçimlere kadar kurultay yapılmayacağını söyledi.

Sri Lanka'da yetim kalan 3 ayaklı fil için hayat oldukça zordu. Ta ki bir insan ona elini uzatana kadar.

1 Seni haber yapmayacağız Ketıl Seni başkan yaptırmayacağız diyen biri vardı sahi, nerede şimdi o?

2 Tecavüzcülere idam isteyen Murat Boz'a linç girişimi İdamın tecavüzcülere karşı en caydırıcı ceza olacağını yazan Murat Boz, Twitter'da tepkilerin hedefi oldu.

3 Destici YSK'ya itiraz etti: BBP Genel Başkanı yazılsın AK Parti milletvekili olarak kayıtlara geçmek istemeyen Destici'nin "BBP Genel Başkanı olduğumu da yazın" isteği YSK tarafından reddedildi.

4 Muharrem İnce'nin oy hedefi yüzde 51 Derdinin Türkiye olduğunu ifade eden İnce, "Helalinden yüzde 31'imiz var, bu 31'i 51 yapabiliriz" diye konuştu.

5 Meral Akşener'in koltuğu da sallantıda İyi Parti'de 24 Haziran seçimlerinde gösterilen performanstan memnun olmayan isimler, Akşener'in gitmesini istiyor.

6 Esad, ülkeden kaçan Suriyelileri geri çağırdı Yıllardır iç savaşın sürdüğü Suriye'den kaçan milyonlarca insan Türkiye'ye sığındı. Rejim, kaçanların geri dönmesini istiyor.