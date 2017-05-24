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Tramvayda ileri git tartışması kanlı bitti

Lise öğrencisi Nuri Ö., bindiği tramvayda sıkışıklık nedeniyle ileri gitmesini istediği, Ali Y. tarafından bıçaklandı.

24.05.2017 - 14:40
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Kayseri merkez Melikgazi ilçesi İldem 1 tramvay durağında meydana gelen olayda, lise öğrencisi Nuri Ö. tramvayda, yine lise öğrencisi olan Ali Y.'ye öne doğru ilerlemesini söyledi.

Tramvayda ileri git tartışması kanlı bitti

İkili arasında çıkan tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü. Ali Y., Nuri Ö.'yü sol kolundan bıçakla yaraladı.

Tramvayda ileri git tartışması kanlı bitti

İhbar üzerine olay yerine gelen 112 Acil ekipleri, yaralı genci ambulansla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürdü. Tedaviye alınan Nuri Ö.'nün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, polis olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için çalışmalarını sürdürüyor.

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