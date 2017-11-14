Trans öğrencisine kız diyen öğretmen açığa alındı

Oxfordshire'daki bir lisede matematik öğretmeni olan 27 yaşındaki Joshua Sutcliffe, ders çalıştıklarını gördüğü iki öğrencisine "Aferin kızlar." dedi.

ÖZÜR DİLEDİ

Bu ifadelerin ardından cinsiyet değiştirip erkek olan öğrencinin uyarısının ardından genç öğretmen özür diledi.

ANNESİ ŞİKAYET ETTİ

Ancak özür dilemek yeterli olmadı. Sutcliffe, olaydan 6 hafta sonra öğrencinin annesinin şikayeti üzerine görevden uzaklaştırıldı. Öğretmenin, okuldan atılıp atılmayacağı konusunu inceleyen disiplin komisyonu önünde açıklama yapacağı da belirtildi.

"ŞOKE OLDUM"

Konuyla ilgili açıklama yapan öğretmen "Müdürün hakkımda soruşturma açıldığını söylediğini duyduğumda şoke oldum. Neler olduğunu bilmiyordum. Bunun tek seferlik bir olay olduğunu, özür dilediğimi söyledim. Ancak o soruşturmanın devam edeceği konusunda ısrarcı oldu." dedi.