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Travmalarımız: Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk

Bruce D. Perry ve Maia Szalavitz, travma etkisi yaratan olayların, çocuklardaki etkilerine ve çözüm yollarına ışık tutuyor…

Özel İçerik | 13.07.2018 - 17:47..
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Travmalarımız: Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk

köpek gibi büyütülmüş çocuk

Küçük bir çocuğun beyni travmadan nasıl etkilenir? Korku ve şiddet çocuğun beyninde nasıl bir tahribata yol açar ve bu beyin iyileştirilebilir mi? Beynin içinde olanları anlayabilmenin, psikolojik olarak en uç durumdaki çocuklar için bile bir umut ışığı olacağını gösteren bu kitap uzun süre hafızanızdan çıkmayacak.

Travmalarımız: Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk

(Bruce D. Perry, Maia Szalavitz)

KÖPEK GİBİ BÜYÜTÜLMÜŞ ÇOCUK

Dr. Bruce Perry, olağandışı durumlara maruz kalmış çocuklara yardım ederek onları hayata yeniden kazandıran dünyaca ünlü bir çocuk psikiyatristidir.

Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk’ta, karşılaştığı travma vakalarını bilimsel bir gözle irdeleyerek ve bunları herkesin kolaylıkla anlayabileceği hikayelere dökerek, aşırı strese maruz kalan beyinde tam olarak ne olduğunu açıklıyor ve bu beynin akıl almaz iyileşme kapasitesini ortaya koyuyor. Perry’nin stratejilerini öğrendiğinizde, travma geçirmiş çocukların fiziksel, ruhsal ve duygusal bakımdan nasıl iyileştirileceğinin ve sağlıklı bireylere dönüştürüleceğinin formülünü de elinizde tutuyor olacaksınız.

Travmalarımız: Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk

Köpek Gibi Büyütülmüş Çocuk

Bruce D. Perry, Maia Szalavitz

Koridor Yayıncılık

S.: 456

Kitabı satın almak için tıklayınız: idefix

Damla Karakuş

[email protected]

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