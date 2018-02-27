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Treacher Collins nedir

Treacher Collins sendromu, yüz bölgesinde ciddi kusurların meydana gelmesine neden olan genetik bozukluktur.

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Kalıtsal hastalıklar arasında yer alan bu hastalık, yüzdeki kemik ve yumuşak doku gelişimini etkiler, anormal şekilli kulaklar, yanaklar, göz kapakları ve çenelere neden olabilir. Ağır vakalarda, Treacher Collins sendromu işitmeyi bozabilir ve hava yolu tıkanıklığına sebebiyet verebilir.

TREACHER COLLINS TEDAVİSİ

Treacher Collins sendromunun belirgin bir tedavisi yoktur.

Ancak işitme kayıplarını ortadan kaldırmak için çeşitli plastik cerrahi çalışmaları yapılır ve işitme aletleri takılarak kişinin işitme kaybı giderilebilir. Aynı şekilde çeşitli plastik cerrahi uygulamaları sonrasında yüzde yer alan deformasyon  büyük oranda ortadan kaldırılabilir.

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