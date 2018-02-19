Tremor nedir

Titreme, birbirine zıt çalışan kasların kasılmasıyla meydana gelen bir hareket bozukluğudur. Tremor olarak da nitelendirilen titreme, en sık ellerde görülsede kol, bacak, baş ve seste de izlenebilir.

Genellikle günlük yaşamı etkilemeyen titreme rahatsızlığı, stres, uykusuzluk gibi etkenlerle artış gösterebilir.

Nörolojik bir sebebi bulunmayan titremeler tremor hastalığının bir sonucu olarak nitelendirilirken nadiren tiroid hormonundaki bozukluklarda da görülebiliyor.

TREMOR ÇEŞİTLERİ

Yerçekimine ters bir pozisyonda görülen titremeler hareket tremoru olarak adlandırılırken, bir şeye uzanırken görülen titremeler kinetik tremordur. Kaslarınız dinlenirken yani herhangi bir hareket halinde olmadığınız anlarda olan titremelerse statik tremordur.

TEDAVİSİ BULUNMUYOR

Vücudunuzda, titreme dışında herhangi bir nörolojik etki bulunmuyorsa yüksek ihtimalle bu bir esansiyel tremor rahatsızlığıdır ve genetik olma özelliği bulunur. Ailede birden fazla kişide bulunan bu rahatsızlığı yaşayan kişilerde Parkinson hastalığının görülme olasılığı da artmaktadır. Engelleyici bir tedavi bulunmamakla birlikte yaşam standartlarını düşürecek kadar etkili değilse tedavi edilmesine de gerek bulunmamaktadır.