Tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Zeytin Dalı Harekatı'nın durdurulması için eylem yapan terör yandaşları, FEMEN üyeleri gibi soyundu.

AB, Türkiye'nin vize serbesti konusundaki beklentisine ilişkin skandal bir karşılık verdi. Vize serbesti için terörle mücadele yasasının yumuşatılması ile Afrin konusunda şart koşuldu.

Yunanistan ile Türkiye arasında, Kardak yakınında yaşanan güvenlik botu krizi kameralara yansıdı. Türk sınırlarını aşmaya çalışan Yunan güvenlik botuna Türk botu "uyarı dokundurması" yaptı.

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Cengiz Ünder durdurulamıyor

Roma forması giyen Cengiz Ünder, geçtiğimiz hafta 2 gol atıp 1 asist yapmıştı. Milli futbolcu bu haftayı da boş geçmedi ve Udinese ağlarına harika bir gol bıraktı.