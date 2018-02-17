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Tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

Karabük'te demir yolunun bariyerlerine aldırış etmeden karşıya geçmek isteyen yaşlı adam son anda yük treninin altında kalmaktan kurtarıldı.

İHA | 17.02.2018 - 20:06..
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Karabük’ün Balıkpazarı mevkiinde bulunan hemzemin geçidinde yaşanan olay güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

MAKİNİST SİREN ÇALDI

Görüntüde, elinde baston bulunan yaşlı bir adam, ikaz işaretleri ve kapalı bariyerlere aldırış etmeden raylara ilerliyor. Bu sırada hızla yaklaşan yük trenin makinisti, yaşlı adamı fark edince siren çalıyor.

Tren altında kalmaktan son anda kurtarıldı

SON ANDA KURTARILDI

Sirenleri duyan yaşlı adam bu duruma kızarak el hareketleriyle makiniste tepki gösteriyor. Bu sırada hemzemin geçitte görevli TCDD personeli koşarak yaşlı adamı raylardan alarak trenin altında kalmaktan kurtarıyor.

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