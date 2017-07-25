Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

ABD Başkanı Donald Trump, Obamacare'i feshetmek ve değiştirmek için CUmhuriyetçi senatörlerden sözlerinde duralarını istedi.

Gümrük ve Ticaret Bakanı Bülent Tüfenkci, tüketici hakem heyetlerine yapılan 286 bini aşkın şikayet başvurusunun sonuçlarını açıkladı.

Her 5 tüketiciden 4'ü haklı çıktı

Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde dikiş makinesinden kaynaklandığı belirtilen patlama mahallede endişe yarattı.

Manisa'da patlayan dikiş makinesi paniğe neden oldu

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FETÖ'cü darbecinin emri: 1 mermi 1 insan

Darbe girişiminde İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin işgali ve 14 kişinin şehit edilmesiyle ilgili iddianamenin detayları belli oldu.