taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
106.711
USD
3,5572
EURO
4,1408
ALTIN
143,34
PETR
48,6300

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Aydın İncirliova'da, aracıyla hemzemin geçitten geçmek isteyen Ömer Şimşek, Denizli-İzmir seferini yapan yük treni ile çarpıştı.

25.07.2017 - 03:58
  1. Haberler
  2. 3. Sayfa

Kaza, Aydın-İzmir Karayolu'nda Atatürk Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte, gece yarısı meydana geldi. Ömer Şimşek, tatlıcılık yaptığı 42 ADR 09 plakalı ticari aracıyla, hemzemin geçitten karşı yöne geçmeye çalışırken, Denizli-İzmir seferini yapan yük trenini fark etmedi.

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

YARALI OLARAK KURTULDU

Trenle çarpışan araç savruldu. Şimşek, şans eseri yaralı olarak kurtulurken, araçta büyük hasar meydana geldi. Kazayı gören vatandaşların haber vermesiyle gelen sağlık ekipleri, Şimşek'i ambulansla Aydın Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.

Burada tedaviye alınan Şimşek'in hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenilirken, polis kazayla ilgili soruşturma başlattı.

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

Tren hemzemin geçitte hafif ticari araca çarptı

İlginizi Çekebilir
Manisa'da patlayan dikiş makinesi paniğe neden oldu
Yunusemre ilçesinde bir apartman dairesinde dikiş makinesinden kaynaklandığı belirtilen patlama mahallede endişe yarattı.
Cam silerken 4'üncü kattan düşüp öldü
Çorum'da 3 çocuk annesi Emine Aksu, cam silerken dengesine kaybedip, düştü.
Zonguldak'ta maden ocağında göçük: 1 ölü
Zonguldak'ta Türkiye Taşkömürü Kurumu'na (TTK) ait maden ocağında meydana gelen göçükte, işçi 36 yaşındaki Ramazan Zurnacı öldü.
Tecavüz ettiği kadınlar öldürdü, savcı müebbet istedi
Manken yapmak bahanesiyle kandırdığı ve tecavüz ettiği kadınlar tarafından öldürülen adamın davasında savcı kadınlar için müebbet istedi.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

Pentagon'dan PKK/YPG açıklaması

17
Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

Juventus Bernardeschi'yi 40 milyon avroya aldı

5
Quaresma'ya ceza yolda

Quaresma'ya ceza yolda

6
Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

Manisa’da 3 bin 500 yıllık tahıl ambarları bulundu

9
Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha

Bodrum'da 4 büyüklüğünde bir deprem daha

5
İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

İsrail polisi metal dedektörleri kaldırdı

18
FETÖ'cü darbecinin emri: 1 mermi 1 insan

FETÖ'cü darbecinin emri: 1 mermi 1 insan

4
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM