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Tren kazası bölgesinde raylar yenileniyor

Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi yakınlarında 24 kişinin ölümüyle sonuçlanan tren faciasının ardından, bölgede rayları yenileme ve devrilen 5 vagonu kaldırma çalışmaları başlatıldı.

DHA | 10.07.2018 - 14:21..
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Edirne Uzunköprü ile İstanbul Halkalı seferini yapan, 362 yolcu, 6 personeli bulunan yolcu treninin önceki gün Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki kırsal Sarılar Mahallesi yakınlarında raydan çıkarak devrilmesiyle 24 kişi öldü, 318 kişi yaralandı.

Tren kazası bölgesinde raylar yenileniyor

RAYLAR DÖŞENMEYE BAŞLANDI

Facianın ardından bölgede çalışma başlatıldı. Bu kapsamda, kazaya altındaki toprağın kaymasının neden olduğu belirtilen dere üzerindeki menfez tamamen kapatıldı.

Ardından vagonları kaldırma ve rayları yenileme çalışmalarına geçildi. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları ekipleri, kaza bölgesini ikiye ayırarak, vinçlerin yardımıyla yeni raylar ve travers taşlar döşemeye başladı.

Tren kazası bölgesinde raylar yenileniyor


VAGONLAR PARÇA PARÇA TAŞINACAK

Raylardaki çalışmaların gün içinde bitirilmesinin hedeflendiği belirtildi. Yetkililer, raylardaki çalışma bitirildikten sonra devrilen 5 vagonun bölünerek parça parça taşınacağını söyledi.

Tren kazası bölgesinde raylar yenileniyor

MÜHENDİSLER İNCELEME YAPTI

Bu arada, kazanın ardından "Öngörülebilir ve önlenebilir nedenlerle meydana gelmiştir." açıklaması yapan TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası'nın İstanbul ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi şubesinden ekipler de bölgeye gelerek incelemelerde bulundu.

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