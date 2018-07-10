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Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi

Tekirdağ Çorlu'da meydana gelen tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda Sel ile babası Hakan Sel'in cenazeleri Edirne Uzunköprü'de toprağa verildi.

DHA | 10.07.2018 - 20:02..
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Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi

Uzunköprü ilçesindeki yakınlarını ziyaret eden bankacı Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda, önceki gün, İstanbul'a dönmek için Uzunköprü-Halkalı seferini yapan, 12703 No'lu yolcu trenine bindi. Trenin 5 vagonunun, raydan çıkarak, devrilmesi sonucu meydana gelen kazada baba- oğul hayatını kaybetti.

EDİRNELİLER AKIN ETTİ

Hakan Sel ile oğlu Oğuz Arda için bugün ikindi vakti Uzunköprü Muradiye Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene Edirne Valisi Günay Özdemir, AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, CHP Edirne Milletvekili Okan Gaytancıoğlu, İYİ Parti Edirne Milletvekili Orhan Çakırlar, Uzunköprü Belediye Başkanı Enis İşbilen, Sel ailesi ve yakınları ile çok sayıda Edirneli katıldı.

Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi

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Hayalinin Barcelona'da futbol oynamak olduğu öğrenilen Oğuz Arda'nın tabutunun üzerine, taraftarı olduğu Galatasaray'ın atkısı ile Barcelona forması ve oyuncak ayı konuldu. Hakan Sel'in tabutuna ise Galatasaray bayrağı serildi. Mısra Öz, oğlu Oğuz Arda'nın tabutuna sarılarak, uzun süre gözyaşı döktü. Mısra Öz, yakınlarının yardımıyla güçlükle ayakta durabildi. Necmettin Sel ise torunu ile damadının cenaze törenine, sağlık ekipleri eşliğinde geldi.

Hakan Sel ile Oğuz Arda Sel'in cenazeleri, ikindi vakti kılınan namazın ardından Uzunköprü ilçesindeki mezarlıkta gözyaşlarıyla toprağa verildi.

9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi VİDEO

Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi



Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi



Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi

Oğuz Arda'nın ölüm haberini akrabası verdi haberi
Tren kazasında ölen 9 yaşındaki Oğuz Arda defnedildi

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