Tren kazasında hayatını kaybeden Arda Sel için turnuva

Geçtiğimiz ay Tekirdağ'ın Muratlı ile Çorlu ilçeleri arasındaki Sarılar Mahallesi yakınlarında meydana gelen kazada, yolcu treninin 5 vagonu devrildi.

Facianın ardından sosyal medyadan Simge Akdağ isimli kullanıcı kuzeninin trende olduğunu söylemiş, bulunması için çağrı yapmıştı. Akdağ bu sefer acı haberi yine sosyal medyadan duyurdu: Kuzenim Oğuz Arda Sel'i kaybettik.

ÜSKÜDAR BELEDİYE BAŞKANI FUTBOL TURNUVASI DÜZENLEDİ

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, Oğuz Arda Sel'in vefatının ardından bugün Sel adına düzenlenen fulbol turnuvasından paylaştığı fotoğrafla "Geçtiğimiz ay elim bir tren kazasında babası ile birlikte kaybettiğimiz Oğuz Arda Sel yavrumuz adına düzenlediğimiz futbol turnuvası, yavrumuzun annesi ve ailesinin de katılımıyla başladı. Rabbim rahmet eylesin." mesajını paylaştı.

Futbola düşkünlüğü ile tanınan Oğuz Arda Sel için Çamlıca Spor Kulübü’nde gerçekleşen turnuvaya Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, kulüp başkanı, kulüp yöneticileri ile Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz katıldı. Turnuva öncesi tren kazasında hayatını kaybeden Oğuz Arda Sel için saygı duruşunda bulunuldu.

Turnuvanın başlama vuruşunu Oğuz Arda Sel’in annesi Mısra Öz ile Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen yaptı.

Tren kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileye Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, “Hele bir tanesi ki Oğuz kardeşimiz çok küçük yaşta ne yazık ki hayatını baharında bile değil. Aramızdan ayrıldı. Allah rahmet eylesin. Bizim toplum olarak en güzel özelliklerimizden birisi hem acıyı hem sevinci paylaşmasını bile bir toplumuz. Çamlıca Spor Kulübümüz ile Üsküdarımızdaki 7- 8 tane ayrı spor kulübümüz. U12 yaş gurubundaki çocuklarımızla Oğuz’un anısını yaşatmak ve Oğuz’un ailesinin acılarını paylaşmak üzere bir turnuva düzenlemiş durumda.” dedi.

Anne Mısra Öz, “Gerçekten oğlumun bu hayatta davranışları, futbolu , karakteri güzel olan her şeyi ile ama her şeyi ile onun ile gurur duydum. Bugün burada onun anısına bulunduğum içinde gurur duyuyorum ama onun gökyüzünde değil, burada arkadaşları ile futbol oynamasını isterdim“ şeklinde konuştu.