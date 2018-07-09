Tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın TBMM Genel Kurulunda yapacağı yemin törenine katılacaklarını, ancak salonda ayağa kalkmayacaklarını açıkladı.

Tekirdağ'da 24 kişinin yaşamını yitirdiği tren kazasıyla ilgili 2 makinist gözaltına alındı.

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Burak Akın TSK'dan ihraç edildi

15 Temmuz'da darbeciler tarafından yaralandıktan sonra kahraman ilan edilen sonrasında FETÖ'cü olduğunu itiraf eden Burak Akın, ordudan atıldı.