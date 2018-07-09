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Tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri

Dün Çorlu'da, Türkiye'yi hüzne boğan feci tren kazasında hayatını kaybeden 24 vatandaşımızın kimlikleri belli oldu.

Haber Merkezi | 09.07.2018 - 13:59..
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Tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri

Uzunköprü- Halkalı seferini yapan, içinde 362 yolcu ve 6 personel bulunan yolcu treni dün saat 17.00’de Tekirdağ’ın Çorlu ilçesi Sarılar Mahallesi’nde devrildi. 5 vagonun raydan çıkarak devrildiği kazada 24 kişi hayatını kaybetti.

Tren kazasında hayatını kaybeden vatandaşları hastanede teşhis eden yakınları ise büyük acı yaşayarak gözyaşlarına boğuldu.

Tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri

Listeye göre ölenlerin 12'si Uzunköprü, 2'si Kırklareli'nin Pehlivanköy ilçesi, 4'ü Tekirdağ'ın Çorlu ilçesi, 2'si Tekirdağ'ın Muratlı ilçesi ve 2'si İstanbul nüfusuna kayıtlı.

KAZADA HAYATINI KAYBEDENLERİN İSİMLERİ

Kazada yaşamını yitirenlerin isimleri şöyle: Ersen Gül, Serhat Şahin, Melek Tuna, Ayşe Başaran, Ergün Kerpiç, Hakan Sel, Oğuz Arda Sel, Özge Nur Dikmen, Gülce Dikmen, Sena Köse, İrfan Kurt, Mavinur Tiflizden, Bahar Koçman, Yağmur Laçin, Özcan Cesur, Derya Kurtuluş, Beren Kurtuluş, Emel Duman, Bihter Bilgin, Ömer Alperen Can, Seyfi Ergül, Zübeyde Seven, Gani Kartal ve Rubize Kartal.

Tren kazasında hayatını kaybedenlerin isimleri

Tren kazasının yaşandığı bölge havadan görüntülendi VİDEO

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