taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
98.734
USD
4,5781
EURO
5,3870
ALTIN
185,21
PETR
77,4200

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tekirdağ Çorlu'daki tren kazasında yaralananlar, yaşananları anlattı.

İHA | 09.07.2018 - 03:49..
  1. Haberler
  2. İç Haber
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tekirdağ’da meydana gelen ve 10 kişinin yaşamını yitirdiği 73 kişinin de yaralandığı tren kazasında yaralanan vatandaşlar o anları anlattı. Kazada devrilen vagonlardan birinde olan vatandaş "Her şey 5-6 saniyede oldu, herkes çığlık atmaya başladı. Tren sol tarafa düştü camlar patladı, camdan aşağı düşenler gitti" ifadesini kullanırken, kazadan önce yağışın kesildiğini belirten diğer bir kazazede "Bölgede yağış vardı biz geldiğimizde yağış kesilmişti. Bir anda oldu kimse ne olduğunu anlayamadı. Biz ilk vagondaydık, Allah bize yardım etti. Diğer vagonların devrildiğini gördüm" dedi.

Kazazede: Patlayan camlardan düşenler gitti

KÖYLÜLER AMBULANSLARA KADAR GÖTÜRDÜ

Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri süren yaralıların anlattıklarına göre köylülerin kazadan sonra kısa sürede olay yerine ulaşarak yaralıların bir an evvel hastanelere götürülebilmeleri için seferber oldukları belirtildi. Köylüler, olay yerine yaklaşamayan ambulansların bulundukları bölgeye çok sayıda yaralıyı götürerek bir an önce tedavilerinin yapılmalarını sağladı.

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

"MAHŞER KELİMESİ BELKİ AZ KALIR"

Yeğeni yaralanan Mikail Yiğit, kaza sonrasında hemen olay yerine gittiklerini, yaralılara köylülerin yardım ettiğini belirterek, "Mahşer kelimesi belki az kalır, insanın yaşamak istemeyeceği şeyler. İnanın şu anda hastanelerde insanların yüzde 90'ı kurtulmuşsa köylülerin traktörleriyle yaptıkları yardımlardan dolayıdır" dedi.

Yaralılardan 20 yaşındaki Emre Kocaağ, kaza anını hatırlamadığını belirterek, "Uyandığımda yerde yatıyordum. Ağrım var" dedi.

Edirne Uzunköprü ilçesinden kızı ile Çerkezköy'e giden Türkan Sar (47) ise, "Gördüğüm kadarıyla tren hızlı gidiyordu. Tren birden bire fren yapınca hepimiz savrulduk tren içerisinde. Trenden arka vagon kopmuştu. Durumları iyi olanlar yardımcı oldu çıktık trenden. Bekledik bir süre gelen giden yok diye. Sonra köylüler motorlar bizi ambulanslara kadar getirdi" diye anlattı.

Sarı'nın eşi Mesut Sarı eşi ile kızını ancak görebildiğini söyledi.

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

CHP'li Özel: Erdoğan yemin ederken ayağa kalkmayacağız

456
Emniyet'te yeni birim kuruldu: THK

Emniyet'te yeni birim kuruldu: THK

4
Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekil: Türk'ün töresi

Bahçeli'nin elini öpen İyi Partili vekil: Türk'ün töresi

16
Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

Tren kazasında yaralananlar olay anını anlattı

7
Boşnak sağlık görevlisi 'ölüm yolu'nu unutamıyor

Boşnak sağlık görevlisi 'ölüm yolu'nu unutamıyor

10
Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

Antalya'da Alman turist, evinin bahçesinde ölü bulundu

11
Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak parayı darphaneler basmadı

Ahmet Ağaoğlu: Burak'ı alacak parayı darphaneler basmadı

14
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM