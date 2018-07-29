Tren kazasının son kurbanı da defnedildi

Tokat Niksar'a türbe ziyaretine giden araç Korgan'da şarampole yuvarlandı. 1 kişi ölürken, biri bebek 4 kişi de yaralandı.

3

Ziynet Sali: Çocuk yapacak adam kalmadı

Daha önce "Çocuk yapacak adam arıyorum" diyen Ziynet Sali, bugünlerde ise "Çocuk yapacak adam kalmadı" diyor.