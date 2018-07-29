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Tren kazasının son kurbanı da defnedildi

Tekirdağ Çorlu'da yaşanan tren kazasında yaralanan ve dün hayatını kaybeden 71 yaşındaki Fetiye Yıldız, Edirne Uzunköprü'de toprağa verildi.

DHA | 29.07.2018 - 20:06..
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Çorlu'nun Sarılar köyü yakınlarında 8 Temmuz Pazar günü meydana gelen tren kazasında, 24 kişi yaşamını yitirirken, 341 kişi de yaralandı. Yaralılar arasında bulunan ve Çorlu'da özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavisi süren Fetiye Yıldız, dün yaşamını yitirdi.

ÖLÜ SAYISI 25'E YÜKSELDİ

Yıldız'ın ölümüyle tren faciasında hayatını kaybedenlerin sayısı 25'e yükseldi. Fetiye Yıldız'ın cesedi otopsi yapılmak üzere götürüldüğü İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndan bugün yakınları tarafından alınak, memleketi Edirne'nin Uzunköprü ilçesinin Hasanpınar köyüne getirildi.

Tren kazasının son kurbanı da defnedildi

KÖYÜNDE DEFNEDİLDİ

Köydeki evine götürülüp helallik alınan Yıldız'ın cenaze namazı köy mezarlığında kılındı. Eşini yıllar önce kaybeden 2 çocuk 3 torun sahibi Fetiye Yıldız'ın yakınları cenaze töreninde gözyaşları döktü. Yıldız, köy mezarlığında toprağa verildi.

Tren kazasının son kurbanı da defnedildi



Tren kazasının son kurbanı da defnedildi

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