Tren ve otomobil çarpıştı: 3 ölü

Mustafa Alkan yönetiminde İzmir-Söke seferini yapan 32351 sefer sayılı yolcu treni, Moralı Mahallesi'ndeki hemzemin geçitte Gürhan Karaca'nın (27) kullandığı 09 PM 854 plakalı otomobile çarptı.
OLAY YERİNDE HAYATA VEDA ETTİLER
Kazada otomobilde bulunan Erçin Karaca (11), Nazlı Karaca (20) ve Sudenaz Eroğlu (25), olay yerinde yaşamını yitirdi.
Çevredekilerin yardımıyla araçtan çıkarılan ve ambulansla hastaneye sevk edilen Gürhan Karaca, Hüseyin Eroğlu (40) ve Aysun Eroğlu'nun (37) hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi.