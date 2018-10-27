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Trenin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Manisa’da hemzemin geçidinde yolcu treninin çarptığı genç kız, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay yerinde trenin kızına çarptığını öğrenen anne sinir krizi geçirdi.

İHA | 27.10.2018 - 19:43..
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İzmir-Uşak seferini yapan 32602 sayılı yolcu treni, Yunusemre ilçesi Barbaros Mahallesi’ndeki hemzemin geçidinde karşıya geçmeye çalışan 17 yaşındaki Sudenur Öztürk’e çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine gelen 112 acil servis ekipleri, genç kızın hayatını kaybettiğini belirledi. Tren kazasını duyarak olay yerine gelen anne, treninin kendi kızına çarptığını öğrenmesi üzerine sinir krizi geçirdi.

ANNESİ SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Sağlık ekipleri ve çevredeki vatandaşlar anneyi güçlükle sakinleştirmeye çalıştı. Ekipler tarafından ambulansa bindirilen anne hastaneye kaldırıldı. Sudenur Öztürk’ün arkadaşları da olay yerinde gözyaşlarına boğuldu.

Yaşamını yitiren Sudenur Öztürk’ün Yunusemre Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi olduğu öğrenilirken, olay sonrası makinistler F.A. ve F.S. ifadeleri alınmak üzere emniyete götürüldü. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

AYNI YERDE 24 GÜN SONRA İKİNCİ KAZA

Öte yandan 4 Ekim 2018 tarihinde yine Barbaros Mahallesi’nde İzmir-Balıkesir seferini yapan trenin çarptığı 40 yaşındaki 4 çocuk annesi Hatice Çakmak hayatını kaybetmiş, mahalle sakinleri kazalara tepki göstererek bölgeye bir üst geçit yapılmasını talep etmişti.

Trenin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Trenin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Trenin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Trenin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

Trenin çarptığı genç kız yaşamını yitirdi

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