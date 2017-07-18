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Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Çanakkale'de antrenmana gitmek için evinden çıkan 15 yaşındaki triatlon sporcusu Doğukan Varol'un cesedi Hamzaköy Sahili'nde bulundu.

18.07.2017 - 01:18
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Gelibolu İlçesinde, Sahil Güvenlik ekipleri ile dalgıçların 4 gündür bulmak için aradığı triatlon sporcusu Doğukan Varol'dan üzücü haber geldi. Geçen Cuma günü evinden antrenmana gitmek için çıkan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Varol'un cansız bedeni bugün saat 18.30 sıralarında kıyıya vurduğu Hamzaköy Sahili'nde bulundu.

Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Vatandaşların deniz kıyısına vuran bir insan cesedi olduğunu haber vermesi üzerine dalgıçlar tarafından denizden çıkarılan cesedin, savcılık ve polis tarafından incelenmesi sonrası, 4 gün önce kaybolan Doğukan Varol'a ait olduğu tespit edildi. Talihsiz gencin yakınları acı haberle fenalık geçirdi. Doğukan Varol'un cesedi, yakınlarının teşhis etmesinin ardından otopsi için İstanbul Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürüyor.

Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

Triatlon sporcusu gencin cesedi 4 gün sonra bulundu

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