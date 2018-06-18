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Tribünde Mesut ve İlkay'a tepki pankartı

Dün oynan Meksika-Almanya maçı öncesi tribünlerde Alman taraftarların olduğu bölümde Mesut Özil ve Gündoğan'a tepki pankartı açıldıç

Haber Merkezi | 18.06.2018 - 07:57..
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Almanya Milli Takımı'nda oynayan Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, geçtiğimiz ay Londra'ya giden Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmüştü.

Görüşmede Erdoğan'a bir de forma hediye etmişlerdi.

"TÜRK OLDUĞUN İÇİN GİTTİM"

Bu görüntüler Almanya'da büyük rahatsızlık yarattı. Siyasetin zirvesinde Mesut ve İlkay'a büyük tepkiler gösterildi. İlkay konuyla ilgili bir açıklama yaparak, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın yanına Türk olduğum için gittim" dedi.

"ERDOĞAN'IN YANINDA OYNAYIN"

Bu durumu yediremeyen Alman'ın tepkisi uzun bir süre geçmesine rağmen sürüyor. Öyle ki Dünya Kupası'nda dün oynanan Meksika-Almanya maçı öncesi taraftarlar pankart açarak tepki gösterdi. Açılan pankartta "Mesut Özil ve İlkay Gündoğan, Erdoğan'ın yanında oynayın" yazıyor.

Tribünde Mesut ve İlkay'a tepki pankartı

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