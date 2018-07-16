Tripanofobi nedir

Bir çoğumuz iğneden korktuğumuz için serum tedavisi veya aşıya karşı mesafeli olduğumuz gibi, bir kısmımız ise kan vermekten uzak durmakta, korkmaktadır. Bunun altında yatan sebep her ne kadar psikolojik rahatsızlıklar veya travmalar olsa da buna verilen isim tripanofobidir.

Kısaca tripanofob, iğneden korkma durumuna verilen isimdir.

EN ÇOK RASTLANAN FOBİ

Tripanafobisi olarak da bilinen iğne fobisi rahatsızlığına sahip olan bireyler iğne ve enjektör gibi nesnelere karşı aşırı hassasiyet ve korku durumu göstermekte olup bunlara karşı reaksiyon olarak endişeler, korku nöbetleri ve hatta bayılmalar yaşanmaktadır.

Günümüzde sıkça görülen psikolojik rahatsızlıklardan biri de iğne fobisi rahatsızlığıdır. Özellikle de ileri yaş grubundaki bireylerde görülebilen iğne fobisi rahatsızlığı tedavi edilmediği takdirde bireyin genel sağlığının da ciddi anlamda olumsuz etkilenmesine neden olabilmektedir.

FOBİNİN SEBEPLERİ

Tripanofobinin en ağır sebepleri çocukluk dönemlerinde yaşanmışlıklardır.

Çocukluk döneminde geçirilen psikolojik travmalar, psikolojik takıntılar, okul çağlarında yapılan aşılar, önceki dönemlerde geçirilmiş olan depresyon rahatsızlığı da belli başlı sebepler arasında gösterilmektedir.