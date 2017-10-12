taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
104.936
USD
3,6664
EURO
4,3500
ALTIN
152,67
PETR
56,3200

Tromboz nedir

Türkiye'de her yıl 30.000 kişinin ölümüne sebep olan Tromboz erken teşhisle engellenebilir.

  1. Haberler
  2. İpucu

Tromboz, damar içinde kanın pıhtılaşarak, kalp, akciğer ve damarlarda tıkanıklara yol açması sonucu oluşur. Pıhtı her yaş, cins, ırkta insanın başına gelerek tüm hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ameliyatlar, kemik kırıkları, gebelik ve lohusalık dönemi, uçak ve otobüs yolculukları sırasında uzun süre hareketsiz kalındığında bacak damarlarımızda pıhtı oluşabilir.

Tromboz nedir

ÖLÜMCÜL HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR

Akciğerdeki pıhtılar tedavi edilmezse kronikleşerek akciğer tansiyonunu yükselterek kalp yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Yirmi beş pulmoneremboli vakasından biri kronikleşerek kronik tromboembolikpulmoner hipertansiyon adı verilen kalp yetersizliği ile yaşam kalitesini ileri derecede bozan ölümcül hastalığa sebep olabilir. Bu nedenle erken dönemde doğru teşhis ile etkin ve güvenli tedavi ile pıhtının erimesi sağlanıp ilerlemesini durdurmak gerekir.

Tromboz nedir

HER YIL 30 BİN KİŞİ TROMBOZDAN ÖLÜYOR

13 Ekim tüm dünyada "Dünya Tromboz Günü" olarak bilinmekte ve çeşitli aktivitelerle hastalık hakkında toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte biri damarlarda oluşan pıhtılar nedeniyle gerçekleşmektedir. Meme kanseri, akciğer kanseri ve araç kazalarından ölenlerin toplamından daha fazla insanı damarlardaki pıhtılaşma nedeni ile kaybetmekteyiz. Bu verilere göre ülkemizde her sene yaklaşık 30.000 kişi trombozdan ölmektedir.

İlginizi Çekebilir
Kahvaltıya alternatif üretin
Uzm. Dyt. Gizem Keservuran, kahvaltıya bahane üretmek yerine alternatif üretmek için önerilerini paylaştı.
Paranormal nedir
Paranormal gözle görülemediği halde yaşanan olaylara veya açıklanamayan durumlara denir.
Biyoyansıma nedir
Biyoyansıma nedir? Biyoyansıma nasıl gerçekleşir?
Dünya Kız Çocukları Günü'nün anlam ve önemi
Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen Dünya Kız Çocukları Günü 2012 yılından beri her yıl 11 Ekim tarihinde anılıyor.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Mandela Etkisi nedir

Mandela Etkisi nedir

3
Türk kahvesinden dudak peelingi nasıl hazırlanır

Türk kahvesinden dudak peelingi nasıl hazırlanır

0
Termal battaniye nedir

Termal battaniye nedir

11
Histeri nedir

Histeri nedir

1
Telefon nasıl şarj edilmelidir

Telefon nasıl şarj edilmelidir

5
Hipokrat Yemini nedir

Hipokrat Yemini nedir

16
Persona non grata nedir

Persona non grata nedir

1