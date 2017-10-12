Tromboz nedir

Tromboz, damar içinde kanın pıhtılaşarak, kalp, akciğer ve damarlarda tıkanıklara yol açması sonucu oluşur. Pıhtı her yaş, cins, ırkta insanın başına gelerek tüm hayatı olumsuz etkileyebilir.

Ameliyatlar, kemik kırıkları, gebelik ve lohusalık dönemi, uçak ve otobüs yolculukları sırasında uzun süre hareketsiz kalındığında bacak damarlarımızda pıhtı oluşabilir.

ÖLÜMCÜL HASTALIĞA DÖNÜŞEBİLİR

Akciğerdeki pıhtılar tedavi edilmezse kronikleşerek akciğer tansiyonunu yükselterek kalp yetmezliğine ve ölüme yol açabilir. Yirmi beş pulmoneremboli vakasından biri kronikleşerek kronik tromboembolikpulmoner hipertansiyon adı verilen kalp yetersizliği ile yaşam kalitesini ileri derecede bozan ölümcül hastalığa sebep olabilir. Bu nedenle erken dönemde doğru teşhis ile etkin ve güvenli tedavi ile pıhtının erimesi sağlanıp ilerlemesini durdurmak gerekir.

HER YIL 30 BİN KİŞİ TROMBOZDAN ÖLÜYOR

13 Ekim tüm dünyada "Dünya Tromboz Günü" olarak bilinmekte ve çeşitli aktivitelerle hastalık hakkında toplumda farkındalık oluşturulmaya çalışılmaktadır. Kalp ve damar hastalıklarından kaynaklı ölümlerin dörtte biri damarlarda oluşan pıhtılar nedeniyle gerçekleşmektedir. Meme kanseri, akciğer kanseri ve araç kazalarından ölenlerin toplamından daha fazla insanı damarlardaki pıhtılaşma nedeni ile kaybetmekteyiz. Bu verilere göre ülkemizde her sene yaklaşık 30.000 kişi trombozdan ölmektedir.