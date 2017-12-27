taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
112.135
USD
3,8259
EURO
4,5523
ALTIN
158,14
PETR
66,6700

Tropicana’nın yöresel tatları yerel lezzetlerle buluştu

Meyve suyu pazarında güçlü bir yer edinen Tropicana, Türkiye’de yerel meyveciliği desteklemeye devam ediyor.

Haber Merkezi | 27.12.2017 - 16:08..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Yöresel lezzetlerin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen “Tropicana ile Yerel Lezzetler” etkinliğinde, ünlü şef Jale Balcı, geleneksel yemekleri Tropicana meyve sularıyla buluşturarak birbirinden lezzetli yöresel tatlar hazırlarken Ceyda Düvenci de katkıda bulundu.

"TÜRKİYE TAM BİR MEYVE CENNETİ"

“Tropicana 100% Elma Suyu Amasya ile Kereviz Çorbası”, Tropicana Kayısı Nektarı Malatya ile Dana İncik”, “Tropicana Vişne Nektarı Afyon ile Mor Lahana”, “Tropicana Şeftali Nektarı Bursa ile Dondurma ve “Tropicana Karışık Meyve Nektarı Anadolu ile Fırında Kış Meyveli Tatlı hazırlayan Ceyda Düvenci “Türkiye tam bir meyve cenneti… Tropicana da Türkiye’nin en tercih edilen yerel meyvelerini isimleriyle özdeşleştirerek, en çok bilinen yörelerinden toplayıp, meyve suyu olarak sofralarımız konuk oluyor.” dedi.

Tropicana’nın yöresel tatları yerel lezzetlerle buluştu

"ZENGİN KÜLTÜRE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Düvenci, “Meyveler Bursa, Afyon, Amasya, Malatya’daki tarlalardan toplanıyor ve bu bölgelerde kırsal kalkınmaya yönelik önemli katkılar sağlanıyor. Bu sayede ülkemizin değerlerinin korunmasına ve sürdürülmesine de katkı sağlanmış oluyor. Yöresel meyveler deyince akla ilk yöresel yemekler geliyor. Türk mutfak kültürünün en önemli değerlerinden biri olan yerel lezzetlerimize sahip çıkmalıyız ve gelecek nesillere de aktarmalıyız. Yerel lezzetler; özgün isimleri, hikayeleri, sunumları ve tatları ile her biri birer değer. Bu kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuz için çok şanslıyız.” dedi.

Tropicana ile birbirinden lezzetli yöresel tatların hazırlanmasının ardından Food Stylist Sezen Enderoğlu, lezzetli yemeklerin fotoğraf karelerine nasıl taşınacağı hakkında ise şu ipuçlarını paylaştı; “Yumuşak ve eşit dağılmış bir ışık yakalayın ve temanıza uygun, konunuzun önüne geçmeyecek arka plan ve aksesuarlar seçin. Farklı dokuları kullanarak katmanlar yaratın; yaşanmışlık hissi yaratacak unsurlar ekleyin ve konunuzun en iyi görüneceği açıyı seçin.”

Tropicana’nın yöresel tatları yerel lezzetlerle buluştu

"TÜRK TÜKETİCİSİNİN EN ÇOK TÜKETTİĞİNİ SUNUYORUZ"

PepsiCo Gazlı İçecekler & Meyve Suyu Kıdemli Pazarlama Müdürü Aslı Önder, “Türk tüketicisinin en çok tükettiği aromaları ambalajlı meyve suyu olarak sunuyoruz. Türkiye’nin tercih edilen yerel meyvelerini, isimleriyle özdeşleşmiş, en bilinen yörelerinden topluyoruz. Bu nedenle ambalajlarımızın üzerine meyvelerin yetiştirildiği yeri belirten tek meyve suyu markasıyız. Temel hedefimiz yerel meyvelerle ilgili mirasın korunması ve sürdürülmesidir.” diye konuştu.

Mevsiminde yerel meyvelerle Türk tüketicisinin sofralarında yer alan Tropicana’nın; “100% Elma Suyu Amasya”, “Kayısı Nektarı Malatya”, “Şeftali Nektarı Bursa”, “Portakal Nektarı”, “Vişne Nektarı Afyon”, “Karışık Meyve Nektarı Anadolu” çeşitleri bulunuyor.

İlginizi Çekebilir
Türkiye dijital müzik dünyasına Muud damgası
Türk Telekom’un 2017’de yenilenen ve Muud olarak lanse edilen dijital müzik platformunda 2017 boyunca en çok dinlenen sanatçı, ‘İhanetten Geri Kalan’ şarkısıyla Sezen Aksu oldu.
Kripto paraya bir yasak da Güney Kore'den
Güney Kore, yeni bir düzenleme ile kripto para ile ilgili aktiviteleri yasaklıyor.
Dondurucu soğukta lahana hasadı
Lahana üretiminin önemli merkezlerinden İnegöl’de hasat zorlu kış şartlarına rağmen başladı.
Naylon poşet düzenlemesi yönetmelikte
Plastik torbalar 1 Ocak 2019'dan itibaren mesafeli sözleşmelerle yapılan satışlar da dahil olmak üzere, satış noktalarında kullanıcıya veya tüketiciye ücretsiz verilmeyecek.
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

Samir Nasri Antalya'dan kaçtı

37
Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

Başbakan Yıldırım'ın S.Arabistan ziyareti öncesi konuştu

191
Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

Türkiye, 4 adet S-400 bataryasını satın aldı

247
İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı

İTÜ'den Ağaoğlu'na Tesla yanıtı

176
Başbakan Suudi Arabistan'da

Başbakan Suudi Arabistan'da

76
Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

Sevakin askeri gemi bakım üssü olacak

74
Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

Ankara Başsavcılığından ByLock açıklaması

245
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM