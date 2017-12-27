Tropicana’nın yöresel tatları yerel lezzetlerle buluştu

Yöresel lezzetlerin önemine dikkat çekmek amacıyla gerçekleşen “Tropicana ile Yerel Lezzetler” etkinliğinde, ünlü şef Jale Balcı, geleneksel yemekleri Tropicana meyve sularıyla buluşturarak birbirinden lezzetli yöresel tatlar hazırlarken Ceyda Düvenci de katkıda bulundu.

"TÜRKİYE TAM BİR MEYVE CENNETİ"

“Tropicana 100% Elma Suyu Amasya ile Kereviz Çorbası”, Tropicana Kayısı Nektarı Malatya ile Dana İncik”, “Tropicana Vişne Nektarı Afyon ile Mor Lahana”, “Tropicana Şeftali Nektarı Bursa ile Dondurma ve “Tropicana Karışık Meyve Nektarı Anadolu ile Fırında Kış Meyveli Tatlı hazırlayan Ceyda Düvenci “Türkiye tam bir meyve cenneti… Tropicana da Türkiye’nin en tercih edilen yerel meyvelerini isimleriyle özdeşleştirerek, en çok bilinen yörelerinden toplayıp, meyve suyu olarak sofralarımız konuk oluyor.” dedi.

"ZENGİN KÜLTÜRE SAHİP OLDUĞUMUZ İÇİN ŞANSLIYIZ"

Düvenci, “Meyveler Bursa, Afyon, Amasya, Malatya’daki tarlalardan toplanıyor ve bu bölgelerde kırsal kalkınmaya yönelik önemli katkılar sağlanıyor. Bu sayede ülkemizin değerlerinin korunmasına ve sürdürülmesine de katkı sağlanmış oluyor. Yöresel meyveler deyince akla ilk yöresel yemekler geliyor. Türk mutfak kültürünün en önemli değerlerinden biri olan yerel lezzetlerimize sahip çıkmalıyız ve gelecek nesillere de aktarmalıyız. Yerel lezzetler; özgün isimleri, hikayeleri, sunumları ve tatları ile her biri birer değer. Bu kadar zengin bir kültüre sahip olduğumuz için çok şanslıyız.” dedi.

Tropicana ile birbirinden lezzetli yöresel tatların hazırlanmasının ardından Food Stylist Sezen Enderoğlu, lezzetli yemeklerin fotoğraf karelerine nasıl taşınacağı hakkında ise şu ipuçlarını paylaştı; “Yumuşak ve eşit dağılmış bir ışık yakalayın ve temanıza uygun, konunuzun önüne geçmeyecek arka plan ve aksesuarlar seçin. Farklı dokuları kullanarak katmanlar yaratın; yaşanmışlık hissi yaratacak unsurlar ekleyin ve konunuzun en iyi görüneceği açıyı seçin.”





"TÜRK TÜKETİCİSİNİN EN ÇOK TÜKETTİĞİNİ SUNUYORUZ"

PepsiCo Gazlı İçecekler & Meyve Suyu Kıdemli Pazarlama Müdürü Aslı Önder, “Türk tüketicisinin en çok tükettiği aromaları ambalajlı meyve suyu olarak sunuyoruz. Türkiye’nin tercih edilen yerel meyvelerini, isimleriyle özdeşleşmiş, en bilinen yörelerinden topluyoruz. Bu nedenle ambalajlarımızın üzerine meyvelerin yetiştirildiği yeri belirten tek meyve suyu markasıyız. Temel hedefimiz yerel meyvelerle ilgili mirasın korunması ve sürdürülmesidir.” diye konuştu.

Mevsiminde yerel meyvelerle Türk tüketicisinin sofralarında yer alan Tropicana’nın; “100% Elma Suyu Amasya”, “Kayısı Nektarı Malatya”, “Şeftali Nektarı Bursa”, “Portakal Nektarı”, “Vişne Nektarı Afyon”, “Karışık Meyve Nektarı Anadolu” çeşitleri bulunuyor.