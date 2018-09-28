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Tropik fırtına Ege'ye yaklaşıyor

Küresel ısınmanın etkisiyle birlikte Türkiye, tarihinde ilk kez tropik fırtınanın etkisine girmeye hazırlanıyor. Meteoroloji yetkilileri bölgeye üst üste uyarılar yapıyor.

Haber Merkezi | 28.09.2018 - 15:45..
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Tropik fırtına Ege'ye yaklaşıyor

Türkiye tropik fırtınanın etkisine girmeye hazırlanıyor. Isınan havanıne tkisiyle ölzellikle Ege ve Orta Akdeniz'i vuracak olan Kırbaç kasırgası için meteoroloji yetkilierince uyarılar geliyor.

30 Eylül 2018 Pazar günü ülkenin batı kesimlerini etkileyecek olan fırtına için bölgede tehlike alarmı veriliyor.

Tropik fırtına Ege'ye yaklaşıyor

120 KİLOMETRE HIZLA VURACAK

Saatte 120 kilometre hıza kadar çıkacak olan fırtına için meteoroloji yetkilieri bildiri yayınladı.

Bildiride "Ege'de Pazar günü (30.09.2018) kuzey ve kuzeydoğu, güneyinde güneydoğu yönlerden kuvvetli şekilde esecek olan rüzgarın, zamanla Güney Ege’de güneybatı, açıklarında kuzeybatıdan 7 ila 9 kuvvetinde (75-90km/sa) kuvvetli fırtına, Orta ve Güney Ege’de 8 ila 10 kuvvetinde (75-105 km/sa) tam fırtına, zaman zaman 11 kuvvetinde (120 km/sa) çok şiddetli fırtına şeklinde esmesi tahmin ediliyor. Ege'de fırtınanın aynı gün (30.09.2018 Pazar) gece saatlerinden itibaren etkisini kaybetmesi bekleniyor." denildi.

Tropik fırtına Ege'ye yaklaşıyor

VATANDAŞLARA TEDBİR UYARISI

Fırtınanın olası etkilerine karşı meteroloji yetkilileri 7 maddelik önlem planı yayınladı. Twitter hesabından yayınlanan bildiride dikkat edilmesi gerekilen noktalara uyarılar yapıldı.

"Fırtına’nın başta denizcilerimiz olmak üzere, ilgili ve vatandaşların meydana gelebilecek olumsuzluklara (deniz kabarması, ulaşımda aksamalar vb.) karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir." denildi.

Tropik fırtına Ege'ye yaklaşıyor

BÖLGE YETKİLİLERİ TEYAKKUZDA

Orta Akdeniz'de oluşması beklenen tropik fırtınanın Ege Bölgesi'ni etkileme ihtimaline karşı kentte hazırlıklar sürerken Büyükşehir Belediyesinin tüm ekipleri teyakkuza geçti.

Tropik fırtına Ege'ye yaklaşıyor

Büyükşehir yetkilierince oluşturulan kriz masası hızla yaklaşmakta olan kasırga için kriz masası oluştururken, meteoroloji yetkililerince aktarılan verilen 24 saat canlı olarak takip ediliyor.

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