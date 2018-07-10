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Troya Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla kentin ziyaretçi sayısını katladı.

AA | 10.07.2018 - 13:12..
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Troya Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

Çanakkale İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü verilerine göre, her yıl binlerce kişiyi ağırlayan Troya Antik Kenti'ne bu yılın ilk yarısında gelen ziyaretçi sayısı, geçen yılın aynı dönemine göre yaklaşık iki kat arttı.

Ocak-Haziran 2017 döneminde 136 bin 106 kişinin ziyaret ettiği antik kenti, tanıtım organizasyonlarının da etkisiyle bu yılın aynı döneminde 233 bin 643 kişi gezdi.

Bu sene 6 aylık dönemde aylık bazda en yoğun ziyaretçi sayısı, 51 bin 54 kişiyle Nisan ayında gerçekleşti.

Troya Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

TANINIRLIĞI ARTTI

İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Dokuz, "2018 Troya Yılı"nın önemli etkinliklerle sürdüğünü söyledi.

Kemal Dokuz, "Troya Antik Kenti'nin UNESCO tarafından 'Dünya Kültür Mirası Listesi'ne kabulünün 20. yılı dolayısıyla 2018'in Troya Yılı ilan edilmesiyle bu tanınırlık daha da arttı. Çanakkale ve Troya tüm dünya tarafından en çok bilinen yerler arasında bulunuyor ancak Çanakkale ve Troya'ya Troya Yılı'nın katkısı çok büyük oldu." dedi.

Troya Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu

DÜNYANIN ÖNEMLİ DEĞERİ

Kemal Dokuz, Ağustos ya da Eylül ayında açılması planlanan yeni Troya Müzesi ile ziyaretçi sayının yıl sonuna kadar daha yüksek seviyelere ulaşmasını beklediklerini ifade etti.

Kemal Dokuz, "Müzenin açılmasıyla ziyaretçiler adeta buraya akın edecek. Çünkü Troya tüm dünya için bir değer. Troya'nın eserlerinin sergileneceği bu çok önemli müze de buna katkı sunacak ikinci bir unsur. Yıl sonuna kadar ümidimiz sayısal verilerin daha da artacağı yönünde." ifadelerini kullandı.

Troya Antik Kenti'ne ziyaretçi yoğunluğu


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