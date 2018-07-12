Troya Kültür Rotası Projesi'nin saha çalışmaları başladı

Troya Kültür Rotası Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) ve Anadolu Efes ortaklığıyla yürütülen 'Gelecek Turizmde' kapsamında destekleniyor.

KÜLTÜREL KİMLİK

Çanakkale Tarih ve Kültür Vakfı (ÇATKAV) tarafından Çanakkale Valiliği ortaklığında yürütülen Troya Kültür Rotası Projesi ile Çanakkale'den Assos'a kadar uzanan geniş bir coğrafyada, köylerin kültürel kimlik ve mirası görünür kılınarak turizme kazandırılırken, ziyaretçiler ile yöre halkı arasındaki bağların da güçlenmesi amaçlanıyor.

ROTA OLUŞTURULACAK

Troya Kültür Rotası Projesi, Çanakkale'de Troya'dan başlayıp Assos'ta son bulacak. 120 km uzunluğundaki ilk etap ile bölgenin farklı arkeolojik, tarihi, kültürel ve doğal değerlerini içeren uluslararası standartlarda bir kültür rotası oluşturulacak.

KOORDİNATLAR BELİRLENDİ

Bölgedeki çok sayıda köyü içine alan rota bu kapsamda, Troya, Alexandria Troas, Apollon Smintheion ve Assos gibi bölgenin en önemli arkeolojik ve tarihsel değerlerini birbirine bağlayan bir yapıda oluşturuldu.

Proje kapsamında yürüyüş rotaları, iki etabın harita ve GPS koordinatları belirlendi. Tabela, işaretleme ve çevre temizliği çalışmalarına ise Temmuz ayı itibarıyla Troya 2018 Koordinasyon Merkezi eşgüdümünde başlandı.

REHBER KİTAP HAZIRLANACAK

Eş zamanlı, bölgedeki köylerde bilgilendirme ve sürdürülebilir turizm toplantıları yapılacak. Projenin devamındaki süreçte harita ve rehber kitap hazırlanacak. İnternet üzerinden ve Küresel Konumlama Sistemi (GPS) temelli aplikasyonlarla erişilebilir hale gelecek.

Ayrıca, güzergâh üzerindeki turizm işletmeleri ve girişimler de görünür kılınarak turizm sektörünün farklı bileşenlerinin pazarlayabileceği bir kültür rotası içeriği tüm bileşenleriyle hizmete açılacak.

TURİZME ULUSLARARASI KATKI

2018 sonbaharına gelindiğinde ülke turizmine uluslararası standartlarda ve görünürlükte bir kültür rotası kazandırılmış olacak.

Troya Kültür Rotası Projesi, arkeoloji, tarih, kültür ve turizm alanından uzmanların katkı ve katılımlarıyla, başta Çanakkale Valiliği olmak üzere, kamu kurum ve kuruluşlarının işbirliği ile hayata geçiriliyor.