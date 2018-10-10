Troya Müzesi açıldı

Kültür ve Turizm Bakanlığının açtığı yarışmayla belirlenen proje kapsamında yapımına 2014'te başlanan Troya Müzesi inşaatı bu yıl tamamlandı.

Çanakkale Tevfikiye köyü sınırları içinde yer alan, her yıl 500 binden fazla kişinin ziyaret ettiği Troya Antik Kenti'ndeki müzenin resmi açılışı için Arkeoloji Müzesi'nde bulunan eserlerin nakil işlemleri gerçekleştirildi.

12 BİN 750 METREKARADEN OLUŞUYOR

İl merkezinde bulunan müzeden taşınan eserler burada uzman personel tarafından tasnif edilip, yeni yerlerine yerleştirildi.

Maliyeti 75 milyon lirayı bulan, yaklaşık 3 bin metrekarelik sergi salonları dahil 12 bin 750 metrekare kapalı alandan oluşan müze, resmi açılışı öncesinde 10 gün ücretsiz ziyaret edilebilecek.



