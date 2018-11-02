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Troya yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera

Troya'nın yaratıcısı, orkestra şefi, besteci Bujor Hoinic, eserin yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera olduğunu söyledi.

AA | 02.11.2018 - 15:51..
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Devlet Opera ve Balesi'nin (DOB) bu yılki en önemli prodüksiyonlarından biri olarak gösterilen Troya'nın yaratıcısı, orkestra şefi, besteci Bujor Hoinic, "Troya'ya sıfırdan başladım ve üç buçuk ay gibi rekor bir zamanda, mayıs ayında bitirdim. Ortaya bir epik opera çıktı" dedi.

Troya'ya oğlu Artun Hoinic ile hayat veren Bujor Hoinic ve eserin Genel Sanat Direktörlüğünü yürüten Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürü, tenor Murat Karahan, orkestra provaları sırasında, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Troya yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera

OPERAYA YOĞUN İLGİ

Murat Karahan, Troya'nın çalışmalarında artık sona yaklaştıklarını ve eserin prömiyerinin 9 Kasım'da ATO Congresium'da yapılacağını belirterek, "Biletlerimiz cuma günü satışa çıkmıştı. 3 bin 28 adet koltuğu olan salonun bütün biletleri bitti. İlgi gösteren, 3 gün içerisinde 3 bin kişilik salonun biletlerini tüketen tüm izleyicilerimize çok teşekkür ediyorum" diye konuştu.

"MUTLUYUZ"

Troya'ya sadece Ankara'dan değil, il dışından da izleyicilerinde geleceğini anlatan Murat Karahan, "Bu bize gelecek için, sanat için, yapmaya çalıştığımız şeyler için çok büyük bir umut veriyor. Çok mutluyuz. Bu talep karşısında ekstra temsiller de koymak durumunda kaldık. Muhtemelen kasımın son haftalarına doğru bir Troya temsili daha gelecek" ifadesini kullandı.

Troya yabancı besteci tarafından yazılan ilk Türkçe opera

HOMERASO DT GENEL MÜDÜRÜ HAYAT VERECEK

9 Kasım'da prömiyer yapacak olan Troya'nın rejisörlüğünü Recep Ayyılmaz yürütüyor.

Balet Tan Sağtürk ve Murat Karahan'la DOB'un en önemli sanatçılarının boy göstereceği eserde, Devlet Tiyatroları (DT) Genel Müdürü Mustafa Kurt da sürpriz bir rolle seyircilerle buluşacak.

Kurt, eserde Homeros'u canlandıracak. Eserin dünya prömiyerini Ankara Devlet Opera ve Balesi, besteci Hoinic'in yönetiminde gerçekleştirecek.

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