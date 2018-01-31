TRT 1 50. yılını kutladı

TRT 1'in 50. yılı bu akşam İstanbul Haliç Kongre Merkezi'nde düzenlenen etkinlikle kutlandı.

Törene, TRT 1 ve Türkiye televizyonculuk tarihine geçmiş efsane isimlen yanı sıra Başbakan Yardımcısı Bekir Bozdağ, Ulaştırma Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan ile TRT Genel Müdürü İbrahim Eren de katıldı.

MİLLETİMİZİN HAFIZASIDIR

Törende açılış konuşmasını yapan Eren, TRT'nin Türkiye'nin son 50 yılında hafızası olduğunu ve gelecek nesillere aktarılacak bir miras olduğunu belirtti.

Telgraf telleriyle habeleşmeden mobil teknolojiye kadar TRT'nin her teknolojiyi takip ettiğini kaydeden İbrahim Eren, her alanda reyting kaygısı gütmeden yayın yaptıklatını da sözlerine ekledi.

İbrahim Eren: TRT, Türkiye'nin hafızasıdır VİDEO