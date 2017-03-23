TRT, Euronews ile yollarını ayırdı

TRT'nin Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olmasına ilişkin Bakanlar Kurulu kararının yürürlükten kaldırılmasına ilişkin karar Resmi Gazete'de yayınlandı.

Söz konusu karar, TRT'nin 20 Şubat 2017 tarihli yazısı üzerine, 2954 sayılı Türkiye Radyo ve Televizyon Kanununun 37'inci maddesine göre verildi.

AB ÜYELİĞİNE KATKI SAĞLAMAK İÇİN ORTAK OLUNMUŞTU

Bakanlar Kurulu'nun 6 Nisan 2009 tarihinde aldığı kararla, TRT'nin, uluslararası Türkçe yayıncılığın geliştirilmesi ve Türkiye'nin AB'ye üyelik sürecine katkı sağlamak amacıyla Euronews SA adlı uluslararası yayın kuruluşuna ortak olarak katılabileceği belirtilmişti.

Söz konusu kararda, ortaklık ana sözleşmesi çerçevesinde doğrudan ya da dolaylı olarak TRT'nin etkinliğini artırabilecek unsurlar dikkate alınarak, yüzde 16 oranını geçmemek üzere TRT'nin ortaklık payının yönetim kurulu tarafından belirlenebileceği kaydedilmişti.

TRT'nin 2009 yılında yüzde 15.7 oranında ortak olmasının ardından 8 dilde yayın yapan Euronews kanalı Türkçe yayına da başlamıştı.