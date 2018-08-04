taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
95.610
USD
5,0821
EURO
5,8805
ALTIN
198,35
PETR
73,3600

TRT Genel Müdürü: Eurovision düzelirse katılırız

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, Avrupa Yayıncılar Birliği'nin saptıkları değerlerine dönmeleri halinde Eurovision Şarkı Yarışması'na katılabileceklerini belirtti.

AA | 04.08.2018 - 23:02..
  1. Haberler
  2. Medya
TRT Genel Müdürü: Eurovision düzelirse katılırız

TRT Genel Müdürü İbrahim Eren, İbn Haldun Üniversitesi tarafından düzenlenen, öğrencileri, alanında uzman isimler, akademisyenler ve kanaat önderleriyle bir araya getiren "Geleceğim Sosyal Bilimler Zirvesi"nde, öğrenim ve iş hayatındaki tecrübelerini öğrencilerle paylaştı.

TRT'nin tarihinin 1927'ye dayandığına değinen Eren, "Neredeyse 100 yılı doldurmuş bir kurumun kendi geleneği, kendi kültürü, kendi alışkanlıkları oluyor. TRT'nin de bir kurum kültürü var. TRT, yine de tek bir karakter olarak değil, bir aile olarak tasvir edebileceğimiz bir kurum." diye konuştu.

TRT Genel Müdürü: Eurovision düzelirse katılırız

"EUROVİSİON'DAN BAŞKA ÜLKELER DE ÇIKTI"

TRT Genel Müdür İbrahim Eren, Eurovision Şarkı Yarışması'na ilişkin soruya şu karşılığı verdi:

"Şu anda katılmayı düşünmüyoruz. Oylama sistemi gibi gerekçelerimiz var. Bir de kamu yayıncısı olarak, Avusturyalı birinci olan sakallı, etekli, cinsiyet kabul etmeyen, herhangi bir cinsiyeti olduğunu söylemeyen, 'Aynı anda hem erkeğim hem kadınım' diyen birini saat 21.00'de, çocukların seyrettiği bir zamanda ben canlı yayımlayamam ki. Avrupa Yayıncılar Birliğine, Eurovision'la ilgili olarak 'Siz saptınız değerlerinizden.' dedim. Bundan dolayı başka ülkeler de çıktı. Orada bir zihin karmaşası var. O düzelirse tekrar Eurovision'a gireriz."

Bu reklam google tarafından sağlanıyor?
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

Başkan Erdoğan ABD'ye yaptırım uygulanacağını açıkladı

304
İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

İran sınırına güvenlik duvarı yapıldı

90
Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

Bermuda Şeytan Üçgeni'nin sırrı çözüldü

101
Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

Konya Karatay'da açılan Karaaslan Piknik Bahçesi

263
Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

Usame Bin Ladin'in annesi The Guardian'a konuştu

89
Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

Rus kadın kapkaççıyı pişman etti

47
Burak Özçivit şöhret hastalığına yakalandı

Burak Özçivit şöhret hastalığına yakalandı

178
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM