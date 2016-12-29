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TRT, hain örgüt FETÖ'yü dünyaya anlatıyor

Hint televizyonuna konuk olan TRT World editörü Mohsin Mughal, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın FETÖ ile bağlantısını anlattı

Haber Merkezi | 29.12.2016 - 14:01
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Hindistan’da yayın yapan Wion Televizyonu’nda yayınlanan Gravitis isimli programda Fetullahçı Terör Örgütü ele alındı.

TRT, hain örgüt FETÖ'yü dünyaya anlatıyor

RUS ELÇİYİ ÖLDÜREN TERÖRİSTİN FETÖ BAĞLANTILARI ANLATILDI

Programda örgüt lideri Fetullah Gülen’in kim olduğu, örgütün yapısı, 15 Temmuz darbe girişimi ve Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastı üzerinde duruldu. İstanbul’dan programa katılan TRT World Editörü Mohsin Mughal, büyükelçi suikastının Türkiye’de şok etkisi yarattığını söyleyerek yürütülen soruşturmada tetiği çeken Mevlüt Mert Altıntaş’ın kimliğiyle ilgili bilgileri paylaştı.

TRT World editörü Hint televizyonuna FETÖ gerçeğini anlattı VİDEO

TRT, hain örgüt FETÖ'yü dünyaya anlatıyor
(TRT World Editörü Mohsin Mughal)

FETÖ SADECE TÜRKİYE İÇİN DEĞİL, BİRÇOK ÜLKE İÇİN TEHDİT

Katilin FETÖ ile bağlantısı var Suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın polis olduğunu hatırlatan TRT World editörü Mohsin Mughal, Altıntaş’ın 15 Temmuz darbe girişimi gibi kritik bir süreçte izin aldığını ve Aydın’daki FETÖ okullarında eğitim gördüğünü söyledi. FETÖ’nün Türkiye’ye yönelik 15 Temmuz darbe girişimi ile 17-25 Aralık operasyonlarını gerçekleştirdiğini de hatırlatan Mughal, örgütün sadece Türkiye için değil, başka ülkeler için de tehdit unsuru olduğuna vurgu yaptı.

TRT, hain örgüt FETÖ'yü dünyaya anlatıyor

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